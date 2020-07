Thiên Thanh và Mỹ Anh, hai ái nữ của 2 diva làng nhạc Việt sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thừa hưởng tài năng của bố mẹ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thiện Thanh là con gái nhạc sĩ Quốc Trung và ca sĩ Thanh Lam. Cô gái trẻ sinh năm 1996 trong một gia đình nhà nòi về âm nhạc. Thiện Thanh được chú ý hơn cả vì sở hữu nhiều lợi thế về ngoại hình giống mẹ lẫn tài năng âm nhạc.

Cô từng gây ấn tượng mạnh khi hát ở Giai điệu tự hào và được kỳ vọng sẽ nối nghiệp của cha mẹ. Tuy nhiên, Thiện Thanh theo lời Thanh Lam chia sẻ với VietNamNet thì hiện đang theo học ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và cô gái xinh đẹp muốn làm giảng viên thanh nhạc dạy các em nhỏ thay vì hoạt động làm ca sĩ solo bước chân vào showbiz.

Thiện Thanh từng chia sẻ làm con gái của 2 nghệ sĩ nổi tiếng như Quốc Trung và Thanh Lam là áp lực không hề nhỏ. Cái bóng của bố mẹ Thiện Thanh quá lớn, Thiện Thanh từng thổ lộ cô rất khó để vượt qua tên tuổi bố mẹ mình. Nhưng dù sao đi nữa, Thiện Thanh cũng đang cố gắng hết sức mình để chứng tỏ bản thân.

Trên trang cá nhân, Thiện Thanh nhiều lần chia sẻ ảnh chụp cùng Thanh Lam và khẳng định mẹ là thần tượng lớn của cô. Cô nàng 9X có ngoại hình xinh xắn thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Thiện Thanh cũng không giấu giếm việc mình đã có bạn trai cũng là người hoạt động âm nhạc.

Trương Mỹ Anh - con gái út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Mỹ Anh sinh năm 2002 và theo đuổi âm nhạc từ bé. Từ năm 14 tuổi, Mỹ Anh đã có album đầu tiên với tên gọi Bài hát cho Bi.

Năm 2018, Mỹ Anh gây chú ý khi song ca với mẹ trong tour diễn xuyên Việt của Mỹ Linh. Tháng 5 vừa qua, ở tuổi 18, Mỹ Anh đã cho ra đời MV Got you - một sản phẩm do cô gái tự sáng tác, đạo diễn, sản xuất. Cô hiện theo học tại một trường quốc tế ở Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghệ thuật, Mỹ Anh nói cô cảm nhận được áp lực từ sự nổi tiếng của bố mẹ từ bé. "Có lẽ anh chị tôi cũng vậy. Nhưng khi bắt đầu những bước chân trong nghề, tôi nhận ra rằng chịu áp lực là một phần trong ngành âm nhạc. Đó cũng là một điều tôi đang làm quen. Nếu có sự so sánh với chị Anna Trương, tôi thấy tự hào vì tôi cũng mơ ước được làm việc tại một phòng thu lớn như chị của mình", Mỹ Anh từng tâm sự.

Mỹ Anh đang cho thấy sự tươi mới và văn minh trong các sản phẩm âm nhạc và nhận được nhiều lời khen ngợi từ những nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật. Cô chia sẻ muốn trở thành một nhà sản xuất âm nhạc vì cô thấy thị trường hiện nay đang thiếu đi các nữ producer, đặc biệt là vị trí nhạc sĩ phối khí và kỹ sư âm thanh.

Dù theo đuổi nghệ thuật nhưng Mỹ Anh không hoạt động mạng xã hội nhiều. Thỉnh thoảng cô chia sẻ hình ảnh cá nhân hoặc cùng mẹ và gia đình.

