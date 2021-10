Sau thành công của Squid Game, My Name (Tên của tôi) – bộ phim hành động về hành trình cô gái Yoon Ji Woo tìm ra kẻ giết cha, với sự tham gia của Han So Hee, Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon… đang gây sốt với khán giả.

Ngoài kịch bản lôi cuốn, người xem còn chú ý đến màn “lột xác” của nữ chính Han So Hee trong phim. Sau Thế giới hôn nhân hay Dẫu biết, người đẹp dồn tâm hết cho cú chuyển mình ấn tượng trong bom tấn hành động My Namekhi hóa thân thành nhân vật Yoon Ji Woo.

Han So Hee “lột xác” ấn tượng trong My Name.

Trước đây, Han So Hee tiết lộ đã tăng khoảng 10 kg nhằm mang đến hình ảnh tốt nhất qua vai diễn trong tác phẩm trên. Tuy nhiên, nỗ lực và đam mê diễn xuất của sao nữ dường như còn vượt xa hơn thế.

Han So Hee hóa thân thành nhân vật Yoon Ji Woo khi đóng My Name.

Trong đoạn giới thiệu cảnh hậu trường đặc biệt, Han So Hee cho biết một trong những cách chuẩn bị cho những cảnh quay có độ khó và bạo lực cao: “Chúng tôi luôn sử dụng súng và dao. Lúc nào tôi cũng mang theo một con dao để có thể quen dần với nó”.

Han So Hee giải thích, dù đóng chính nhưng điều cô ưu tiên hàng đầu là đảm bảo bạn diễn không bị thương trong các cảnh hành động của cô. Cô tâm sự: "Tôi đã luyện tập rất nhiều không chỉ nhằm bảo vệ bản thân mà còn để không làm bị thương bất kỳ ai và hoàn thành dự án thuận lợi".

Han So Hee ở trường đào tạo về các pha hành động.

Dàn diễn viên đã hướng dẫn xử lý các pha hành động trong 2 tháng tại một trường đào tạo. Nữ diễn viên 27 tuổi ở lại và luyện tập thêm 1 tháng để đảm bảo thực hiện các cảnh quay, gồm cả những cảnh hành động nguy hiểm. Park Hee Soon và Ahn Bo Hyun khen ngợi sự lăn xả của Han So Hee.

Những cống hiến và nhiệt huyết mỹ nhân sinh năm 1994 dành cho diễn xuất đang giúp cô hoàn thiện hơn qua các vai diễn. Han So Hee được kỳ vọng sẽ bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới.

Mẫn Tâm

Theo Koreaboo