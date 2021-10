Sự trở lại mới mẻ của Song Hye Kyo trong phim mới Now, We are breaking up (Bây giờ chúng ta chia tay) đang được khán giả vô cùng quan tâm.

Mới đây, những hình ảnh thanh lịch, sành điệu của Song Hye Kyo trong phim Now, We are breaking up (Bây giờ chúng ta chia tay) được nhiều khán giả khen ngợi.

Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại với diễn xuất của nữ diễn viên sau 2 năm từ vụ ly hôn ồn ào với Song Joong Ki. Trong phim, Song Hye Kyo sẽ vào vai Ha Young Eun, người quản lý đội thiết kế của một thương hiệu thời trang lớn, là người chuyên nghiệp trong cả công việc và tình yêu.

Trong loạt ảnh hậu trường, Song Hye Kyo hóa thân hoàn hảo thành Ha Young Eun, người yêu công việc và luôn nỗ lực hết mình. Là trưởng nhóm của một nhãn hiệu thời trang, Ha Young Eun thể hiện phong cách tuyệt vời với những bộ trang phục vừa sang trọng nhưng vẫn thoải mái. Thông qua nhân vật của mình, nữ diễn viên sẽ khắc họa một người phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp và tình yêu thực tế của một người phụ nữ tuổi 30.

Song Hye Kyo sẽ đóng cặp cùng nam diễn viên kém cô 11 tuổi Jang Ki Yong. Ở tuổi 40, nữ diễn viên vẫn vô cùng trẻ trung khi đứng cạnh bạn diễn trẻ tuổi. Jang Ki Yong sẽ vào vai nhiếp ảnh gia tự do, người được miêu tả nổi trội cả ngoại hình và trí tuệ. Lần thứ hai đóng cặp đàn em kém nhiều tuổi, Song Hye Kyo được kỳ vọng tạo nên 'phản ứng hóa học' ngọt ngào.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là gương mặt nổi bật của showbiz Hàn qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời... Ngoài ra, tên tuổi của cô còn được chú ý khi kết hôn và ly hôn chóng vánh với Song Joong Ki - bạn diễn của Song Hye Kyo trong phim Hậu duệ mặt trời.

Song Hye Kyo diễn cùng đàn em Park Bo Gum trong phim 'Encounter'

Phương Linh (Theo Soompi)