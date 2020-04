- Đã 14 năm kể từ vụ tai nạn thảm khốc, Hồ Ca vẫn không thể quên được cái chết của người trợ lý Trương Miện.

Là ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất tài năng, Hồ Ca được xếp vào top sao hạng A của ngành giải trí Hoa ngữ. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt tay vào quay bộ phim truyền hình Tiên kiếm hiệp kỳ. Sau bộ phim, cái tên Lý Tiêu Dao được biết đến rộng rãi và bộ phim cũng trở thành một trong những bom tấn truyền hình năm 2005. Những tác phẩm sau của Hồ Ca cũng được đông đảo công chúng yêu mến đón nhận.

Hồ Ca, sinh năm 1982, một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz Trung.

Năm 2006, một vụ tai nạn giao thông không may xảy ra khiến sự nghiệp của nam diễn viên bị gián đoạn. Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hồ Ca cũng trở nên bận rộn, anh cũng dành nhiều thời gian ở phim trường. Ekip của Hồ Ca thường xuyên phải tăng ca để cho kịp tiến độ công việc. Vì quá mệt mỏi, kiệt sức, nên hôm đó, tài xế lái xe đã gây ra tai nạn đáng tiếc này.

Tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến Hồ Ca bị thương rất nặng, đặt biệt là vùng mặt của anh phải khâu đến hơn 100 mũi, gương mặt bị tổn thương nặng nề. Vụ tai nạn là một cú sốc lớn đối với nam diễn viên ''Anh hùng xạ điêu'', có thể ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp của anh.

Chiếc xe bị tai nạn của Hồ Ca.

Hồ Ca chịu tổn thương nặng nề sau vụ tai nạn giao thông

Vào thời điểm đó, Hồ Ca còn phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi người bạn thân cũng là người trợ lý của mình. Anh từng chia sẻ: “Tôi may mắn thoát chết trong vụ tai nạn năm ấy nhưng trợ lý của tôi lại không may qua đời”. Được biết, ban đầu người lái xe là Hồ Ca, nhưng do quá buồn ngủ nên đã để tài xế lái xe, sang ghế phụ ngồi. Lúc đó, trợ lý của Hồ Ca – Trương Miện đã đổi chỗ cho anh để anh ngồi ghế sau nghỉ ngơi, chính hành động này của trợ lý đã cứu mạng của Hồ Ca.

Đối với Hồ Ca, Trương Miện không chỉ là người bạn mà còn là ân nhân của anh. Vì vậy, Hồ Ca hy vọng rằng, mặc dù người trợ lý của mình đã ra đi, anh vẫn hy vọng có thể làm điều gì đó cho cô, coi như một sự trả ơn với ân nhân của mình. Trong hơn 10 năm qua, anh đã quyên góp cho 30 trường tiểu học dưới tên của Trương Miện. Anh còn trực tiếp đến thăm và chơi với các em nhỏ tại những trường học đó.

Trương Miện – người bạn, người trợ lý cũng là ân nhân của Hồ Ca.

Hồ Ca đến thăm các em nhỏ tại trường tiểu học hi vọng mang tên Trương Miện

Cho đến ngày nay, nam diễn viên sinh năm 1982 vẫn giữ vững phong độ của mình. Anh được xếp vào hàng ngũ ngôi sao thực lực với nhiều đánh giá cao từ giới phê bình.

