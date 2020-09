Hồ Ngọc Hà bảo luôn vướng thị phi trong chuyện tình cảm, thậm chí từng bị đồn quen đến 25 người bạn trai nhưng cô không lên tiếng đính chính.

Tối 4/9, buổi livestream đêm nhạc Love songs thứ 3 của Hồ Ngọc Hà diễn ra tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả với hơn 700 nghìn lượt xem trên fanpage. Trong đêm nhạc, nữ ca sĩ cùng ê-kíp tiếp tục giới thiệu các ca khúc mới nhất trong album Love Songs collection 4, bên cạnh cover các bài tình ca quen thuộc.

Chương trình được chia thành 2 phần: phần đầu Hồ Ngọc Hà hát các ca khúc trong album và trò chuyện cùng khách mời MC Quỳnh Hương. Phần 2 với sự xuất hiện của 2 ca sĩ trẻ Erik và Hiền Hồ đồng hành góp giọng cùng chủ nhân đêm nhạc.

Hồ Ngọc Hà trải lòng về chuyện tình cảm. Cô lần đầu đính chính tin đồn sai sự thật về mình.

Trong mạch cảm xúc của chương trình, Hồ Ngọc Hà đã có những chia sẻ về câu chuyện về tình yêu với khán giả. Trao đổi chủ đề "nhân duyên" cùng MC Quỳnh Hương, nữ ca sĩ cho rằng đây là điều khiến cô và những người đã, đang và sẽ yêu luôn trăn trở.

Hồ Ngọc Hà bảo cô luôn trân trọng và gìn giữ cho riêng mình về những cuộc tình đã đi qua đời. Tuy nhiên, do vốn số thị phi nên cô vướng không ít tin đồn tiêu cực. Trong đó có thời điểm báo chí và công chúng hay nhắc đến cô kèm danh sách người tình lên đến hơn 20 người.

"Tôi bắt đầu yêu khá muộn, cũng không đủ thời gian để yêu nhiều như thế. Mọi người cứ viết Hồ Học Hà yêu khoảng 20 - 25 người nhưng thực sự chỉ là được tiếng chứ không được miếng", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ nói giai đoạn này cô muốn hát với tâm thế an nhiên của một người phụ nữ đi qua nhiều thăng trầm, đổ vỡ.

Giọng ca sinh năm 1984 thẳng thắn kể, mối tình lâu nhất của cô kéo dài gần 8 năm, ít nhất cũng 2 năm: "Cộng đi cộng lại tôi bắt đầu biết yêu từ năm 18 tuổi và giờ là 35 tuổi thì không thể nào ra được con số là 20 - 25 người như mọi người nói được. Rõ ràng tôi bị oan và những người làm việc cùng cũng như thế nhưng hầu như tất cả đều không buồn đính chính với dư luận làm gì cả".

Tuy nhiên, Hà Hồ thừa nhận cô cũng yêu không ít và một khi đã yêu sẽ cực kỳ sâu. Nữ ca sĩ tự nghiệm ra những cảm xúc đã trải qua, kể cả đau đớn, sai lầm đều đáng giá với bản thân mình dù bất kỳ thời điểm nào.

Trong đêm nhạc, Hà Hồ cũng lần đầu kết hợp cùng 2 giọng ca trẻ Hiền Hồ và Erik. Trong khi 2 giọng ca nữ hát chéo các bản hit của nhau với liên khúc Em ngày xưa khác rồi, Chợt nhớ về anh, My Baby; Erik có màn hòa giọng ăn ý với đàn chị qua những sáng tác Em không sai, chúng ta sai, Lạc nhau có phải muôn đời, Sau tất cả và Keep me in love.

Hồ Ngọc Hà dành nhiều lời khen khi giới thiệu và chia sẻ lý do mời 2 gương mặt ca sĩ trẻ song ca cùng. “Đây là 2 giọng ca Hà khá yêu thích. Dù là ca sĩ trẻ nhưng các bạn hát rất hay, cách hát mới và để lại dấu ấn với khán giả mà không hề trùng lắp bởi hình bóng của bất kỳ ca sĩ đi trước nào” – Hồ Ngọc Hà chia sẻ. Kết thúc phần trình diễn, nữ ca sĩ không quên “dặn dò” mọi người: “Mong rằng các bạn sẽ không có bất kỳ sự so sánh nào ở đây vì âm nhạc là để thưởng thức".

