Hoa hậu Kerala Ansi Kabeer qua đời ở tuổi 25 sau vụ tai nạn giao thông. Mẹ của Ansi Kabeer được cho là đã cố gắng tự tử bằng cách uống thuốc độc khi nghe tin con gái qua đời.

Theo The Time Of India, Hoa hậu Kerala Ansi Kabeer (25 tuổi) qua đời lúc 1h30 ngày 1/11 sau vụ tai nạn giao thông ở Kochi (Ấn Độ). Trước khi mất vài ngày, Kerala Ansi Kabeer chia sẻ đoạn video dài 44 giây ghi lại chuyến dã ngoại núi từng. Sau khi Ansi Kabeer qua đời, đoạn video với chú thích: "It’s time to go" (tạm dịch: Đã đến lúc phải đi) ngày càng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cùng sự tiếc thương cho người đẹp 25 tuổi.

Kerala Ansi Kabeer yêu thiên nhiên nên thường xuyên đăng ảnh dã ngoại lên trang cá nhân. Cô mặc đồ thoải mái, năng động, để mặt mộc trong những tấm hình hòa cùng thiên nhiên.

Ngoài yêu thiên nhiên, cô cũng say mê đọc sách, thích tập thể dục và yêu thú cưng. Là người hướng ngoại, cô thích chạy bộ, leo núi, trekking...để khám phá bản thân cũng như thể hiện tình yêu thiên nhiên.

Mẹ của Ansi Kabeer được cho là đã cố gắng tự tử bằng cách uống thuốc độc khi nghe tin con gái qua đời. Người thân của hoa hậu thông báo với phương tiện truyền thông rằng mẹ của Ansi hiện đang hồi phục tại bệnh viện ở Thiruvananthapuram và tình trạng của bà ấy đã ổn định.

Một nhân viên cảnh sát cho biết vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị hư hỏng toàn bộ nên khó thu tập dữ liệu, hai người đẹp tử vong tại chỗ. Các nhân viên pháp y phải tìm hiểu kỹ hơn mới có thể cho biết liệu dây an toàn trên xe đã được sử dụng hay chưa.

Hàng nghìn người đã gửi lời chia buồn với 2 người đẹp trên các trang mạng xã hội. Ansi Kabeer chiến thắng trong cuộc thi Hoa hậu Kerala vào năm 2019 và đăng quang Hoa hậu Nam Ấn Độ vào năm 2021.Cô làm người mẫu từ năm 2018 và đặt chân vào các cuộc thi nhan sắc từ năm 2019.

Video Ansi Kabeer đăng quang Hoa hâu Nam Ấn Độ 2021:

Đ.N