Diễn viên Hồng Đăng 'Hướng dương ngược nắng' cho biết anh và vợ đang sửa sang lại không gian căn biệt thự đã gắn bó 10 năm.

Diễn viên Hồng Đăng tiết lộ sửa chữa lại căn nhà để cả gia đình có không gian gắn kết hơn.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Hướng dương ngược nắng khoe chùm ảnh nội thất sang trọng trong căn biệt thự đã gắn bó suốt 10 năm. Hồng Đăng hào hứng chia sẻ: "Gắn bó với căn nhà này được 10 năm. Khi các con đủ lớn thì việc có 1 tầng để tập trung và gắn kết các thành viên là điều vô cùng cần thiết. Ngoài ra anh em bạn bè tôi ơi chuẩn bị tinh thần tụ tập thường xuyên nhé".

Biệt thự của diễn viên Hồng Đăng nằm ở vị trí đắc địa trên một con phố tại Hà Nội.

Thiết kế không gian phòng khách trang nhã, hiện đại.

Phòng ăn gia đình cũng được vợ chồng nam diễn viên tu sửa lại đẹp long lanh.

"Sửa xong căn phòng này có khi mình đi bán đồ nội thất luôn quá, sẽ làm review chia sẻ với cả nhà nhé... Ngon bổ và bền đẹp là tiêu chí hàng đầu" - Hồng Đăng hài hước nói.

Bên dưới bình luận, rất nhiều khán giả và đồng nghiệp đã bày tỏ sự ngưỡng mộ và trầm trồ trước căn biệt thự sang trọng. Diễn viên Đình Tú hài hước: "Còn phòng nào trống không anh trai? Em đỡ phải đi thuê nhà". Diễn viên Doãn Quốc Đam xuýt xoa: "Người giàu sướng thật, nhà tận ba mặt tiền".

Trước đó, diễn viên Hồng Đăng từng chia sẻ vừa tậu thêm một căn biệt thự nhà vườn rộng tới 1.300 m2 ở ngoại thành Hà Nội để làm nơi nghỉ dưỡng cho cả gia đình.

Hồng Đăng sinh năm 1984, hiện là một trong những nam diễn viên truyền hình đắt sô quảng cáo nhất hiện nay. Dù hiện nam diễn viên có cuộc sống sung túc, sở hữu nhiều bất động sản và xe tiền tỷ nhưng ít ai biết Hồng Đăng từng trắng tay 10 năm trước.

"Khi tham gia hoc lớp diễn viên truyền hình từ 2003-2010 là quãng thời gian khó khăn với tôi, là lúc mình trưởng thành và có ước mơ đủ chi trả cuộc sống của mình. 2008 tôi lập gia đình, công việc chưa ổn định, phim ít, thu nhập không đảm bảo chính bản thân mình nên nghĩ phải nghỉ nghề diễn và chuyển sang nghề khác.

Tôi cũng có ý định mở một cửa hàng bán đồ nướng thật nhưng may mắn là năm 2010 được tham gia phim Cầu vồng tình yêu. Không ít lần tôi tham gia vai nhỏ trong phim để tiếp tục với cửa hàng mới mở. May mắn là tôi và Hồng Diễm diễn ăn ý với nhau và đạo diễn muốn khai thác thêm về cặp đôi này nên từ đó tôi may mắn được mọi người biết đến nhiều hơn và con đường nghệ thuật từ đó cũng rộng mở hơn. Đến giờ nghề diễn thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều", Hồng Đăng chia sẻ trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2021.

Hậu trường Hồng Đăng và Hồng Diễm trong Hướng dương ngược nắng

Mỹ Duyên