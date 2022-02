Xuất thân từ một người mẫu, Hồng Diễm đã hai lần đoạt giải VTV Awards ở hạng mục dành cho Nữ diễn viên ấn tượng qua 2 vai diễn ở...

“Tôi là người may mắn và không tham vọng”

Trong cuộc trò chuyện của chúng ta cách đây hơn 10 năm, khi đó Hồng Diễm đang tham gia “Cầu vồng tình yêu” của đạo diễn Trọng Trinh. Thời điểm ấy, Hồng Diễm chia sẻ, vốn là tay ngang nên chẳng tham vọng gì với phim ảnh.

Sau ngần ấy năm, “tham vọng” của Hồng Diễm dường như đã thay đổi, khi mật độ đóng phim dày hơn?

Tôi vẫn là người không có tham vọng, đặc biệt với nghiệp diễn. Tôi quan niệm mọi thứ trên đời khi đến với mình, đều là cơ duyên. Khi cơ hội đến, tôi nắm bắt và làm tốt nhất có thể.

Tôi nỗ lực, trước hết là vì không uổng công mình đã nhận lời, bỏ công sức, thời gian ra làm. Bất kỳ ai làm việc gì cũng vậy thôi, giống như chị, hay bất kỳ một nhân viên ở cơ quan nào đó, chúng ta đều phải cố gắng làm tốt nhất những gì được giao phó.

Tôi không đặt ra tham vọng khi nhận một vai diễn. Tôi cũng không lường được vai ấy có được yêu mến hay không.

Tôi chỉ cố gắng, nỗ lực, và tôi nghĩ, cứ hết mình sẽ nhận được kết quả tốt.

Chị nói không tham vọng, nhưng Hồng Diễm của “Hoa hồng trên ngực trái”, “Hướng dương ngược nắng” đã khác xa Hồng Diễm của thời “Cầu vồng tình yêu”. Chị còn đoạt giải thưởng về diễn xuất. Không phải ai nỗ lực, cố gắng cũng có thể có những bước tiến xa như vậy…

Tôi đến với nghề diễn là tay ngang. Tôi không có xuất phát điểm từ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, bởi vậy, khi có được cơ hội với phim ảnh, tôi đã làm hết sức mình. Tôi học hỏi từ các anh chị, cô chú trong nghề, và được hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều.

Tôi cũng là người may mắn. Quả thực, có rất nhiều diễn viên theo nghề chuyên nghiệp, nhưng đã phải đi con đường chông gai, lăn lộn hơn tôi.

Nhưng như tôi đã nói với chị, tôi không cưỡng cầu, không tham vọng. Nghệ thuật phải đến từ cảm xúc, nếu không có cảm xúc sẽ không thể có được thành công.

Tôi đến với phim ảnh bằng sự may mắn, và tôi trân quý điều đó. Bởi vậy, tôi đã cố gắng nắm bắt, nỗ lực cho mỗi cơ hội có được.

Chị từng chia sẻ về việc ngưỡng mộ tuýp phụ nữ như Hồ Ngọc Hà. Cô ấy chính là một biểu tượng về tham vọng, vươn lên, khẳng định vị trí?

Đến bây giờ tôi vẫn yêu thích Hồ Ngọc Hà. Vì với tôi, cô ấy là người làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực.

Hồng Diễm của thời "Cầu vồng tình yêu" và hiện tại. Ảnh: FBNV

Chị nói, ngoài đời chị may mắn và hạnh phúc. Vậy, chị đã chuẩn bị cho mình những gì khi vào vai một người phụ nữ bất hạnh như Khuê ở “Hoa hồng trên ngực trái”?

Với vai Khuê, khi đọc kịch bản 5 tập đầu của “Hoa hồng trên ngực trái”, tôi đã định từ chối. Bởi, Khuê rất giống với nhân vật Dung của “Cả một đời ân oán” – tôi vừa đóng xong, thời điểm ấy. Khuê cũng cam chịu, hiền lành, nhẫn nhịn. Nếu tiếp tục nhận dạng vai này, tôi sợ sẽ nhàm chán.

Tuy nhiên, đọc đến tập 6, khi thấy Khuê có phân cảnh say rượu, tôi rất thích. Tôi nhận vai diễn này bởi phần sau phim, Khuê đã “bùng nổ”, phản ứng quyết liệt, không ngại làm lại cuộc đời.

Ngoài đời, tôi khác Khuê. Khi vào vai Khuê, tôi phải học hỏi, quan sát, tìm đọc những câu chuyện về số phận phụ nữ quanh mình.

Tôi cũng phải ghìm cảm xúc cá nhân của mình xuống khi đóng vai Khuê. Nhiều phân cảnh tôi rất tức giận, bức xúc với nhân vật. Khi Khuê vùng lên, phản ứng lại, cá nhân tôi đã rất hả lòng.

Chị đã học hỏi từ ai để có được vẻ tất tả, khốn khổ, và cả cơn say rượu “khuấy đảo” màn ảnh của Khuê?

Cảnh say rượu ở “Hoa hồng trên ngực trái" là đỉnh điểm bức xúc, mệt mỏi trong bi kịch của Khuê.

Tôi vốn thích nữ diễn viên Jun Ji Hyun của điện ảnh Hàn Quốc. Khi đọc kịch bản có phân cảnh say rượu của Khuê, tôi tìm xem lại bộ phim “Cô nàng ngổ ngáo” có Jun Ji Hyun đóng. Đặc biệt, những cảnh say rượu của Jun Ji Hyun rất gây ấn tượng đối với tôi. Tuy nhiên, như khán giả đã thấy, tôi không diễn say rượu giống như cách Jun Ji Hyun đã làm.

Tôi chỉ xem để lấy cảm hứng cho mình. Khi vào vai Khuê, tôi không quá kỳ vọng, chỉ cố gắng làm hết sức. Tính tôi là vậy, nếu kỳ vọng quá nhiều, khi kết quả không được như mong muốn sẽ dễ thất vọng.

Đến khi ra hiện trường, tôi đã diễn cảnh say với tất cả cảm xúc dồn nén, cộng thêm những gì học hỏi được, để “thần thái” say rượu được chân thực nhất. Diễn xong, tôi không được xem lại, nhưng ê-kíp có khen ngợi.

Sau khi phim dựng hậu kỳ, lên sóng, lúc ấy tôi mới ngồi xem, và cảm thấy hài lòng.

Chồng chị nói gì khi thấy vợ khổ cực, nhẫn nhịn, chịu đựng... trên màn ảnh?

Người thân của tôi không nói tôi hiền lành, nhẫn nhịn bao giờ (cười). Ngoài đời, tôi giống Châu của “Hướng dương ngược nắng” hơn cả. Tôi có chút nổi loạn như cô ấy. Bởi vậy, khi vào vai Châu, tôi khá thoải mái, không khổ cực như khi đóng Khuê.

Nếu một lần nói về chồng mình, chị sẽ chọn từ gì?

Anh ấy rất đàn ông.

Hồng Diễm hiện là một trong những gương mặt nữ nổi bật của phim truyền hình giờ vàng. Ảnh: FBNV

“Diễn viên đang tiếp xúc gần với khán giả hơn bao giờ hết”

Bây giờ, một dự án phim truyền hình thành công, một vai diễn được yêu mến đã có thể khiến diễn viên đổi đời, thu nhập “khủng”. Sau khi phim lên sóng, là hàng loạt lời mời quảng cáo, dự sự kiện... Điều này, có ý nghĩa thế nào với chị?

Đó là động lực để diễn viên chúng tôi cố gắng hơn nữa cho vai diễn. Bởi rõ ràng, khi vai diễn thành công mới kéo theo những thành công khác.

Làm phim bây giờ áp lực hơn rất nhiều thời “Cầu vồng tình yêu”. Công nghệ, mạng xã hội phát triển. Diễn viên tiếp xúc gần với khán giả hơn bao giờ hết. Cảm xúc của khán giả phát triển theo từng tình tiết trong phim. Hôm nay họ yêu, mai đã có thể giận diễn viên vì nội dung phim thay đổi theo tập. Khán giả yêu sẽ tung hô, khán giả ghét sẽ trách mắng.

Diễn viên đang phải đứng trước nhiều thử thách, áp lực, chứ không chỉ đơn thuần là chuyện thu nhập tăng.

Theo chị, giá cát-xê tăng có tỉ lệ thuận với tài năng nghệ sĩ?

Tôi nghĩ là có. Bởi vai diễn phải thành công, được khán giả yêu mến, chúng tôi mới có thêm thu nhập từ ngoài. Đó là điều tốt mà? Nên hiểu điều đó theo hướng tích cực, không nên tiêu cực.

“Cát-xê tỉ lệ thuận với tài năng” – nghe có vẻ hơi tự mãn, tự tin quá. Nhưng cá nhân tôi ý thức được rằng, khi nhận một vai diễn, phải đầu tư chỉn chu nhất về mọi mặt từ kỹ năng, diễn xuất, hình ảnh đến phục trang... Vai diễn phải thành công mới có thể nói đến những chuyện khác.

Trước đây diễn viên xong phim cũng... hết tiền. Vì, tiền cát-xê nhận được, chúng tôi lại đầu tư cho trang phục, make-up... Thời điểm ấy, làm nghề vì đam mê (cười). Nhưng bây giờ, diễn viên đã có thể sống được bằng nghề.

Hồng Diễm và Hồng Đăng là cặp bạn diễn ăn ý, đã hợp tác cùng nhau trong nhiều dự án phim từ Cầu vồng tình yêu, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng... Ảnh: NVCC

Được biết giá cát-xê trung bình của một diễn viên truyền hình bây giờ được trả theo phân cảnh, khoảng 500.000 đồng. Việc đoạt giải thưởng về diễn xuất có giúp giá cát-xê của Hồng Diễm tăng lên?

Tôi xin phép không trả lời câu hỏi này.

Hỏi một câu cuối cùng. Vẫn là chuyện diễn xuất. Được biết chị có quy tắc không hôn bạn diễn, không đóng cảnh nóng. Nếu đặt trong phép so sánh với những diễn viên lăn xả, phải cởi đồ, hở da thịt và thực hiện những cảnh nóng khó, thậm chí ám ảnh... Việc từ chối nhận những cảnh nhạy cảm của chị, chẳng phải sẽ là thiếu chuyên nghiệp?

Tôi không bảo thủ. Tôi có quan điểm làm nghề riêng. Trước mỗi dự án, tôi và các đạo diễn đều đã có cuộc trò chuyện, trao đổi và thỏa thuận. Tôi không thể đặt ra yêu cầu, và buộc đạo diễn phải theo ý mình được. Với các cảnh nóng hay cảnh hôn – đạo diễn thấy không cần thiết sẽ bỏ.

Những bộ phim tôi tham gia đều lấy đề tài gia đình, cảnh nóng đều không cần thiết. Còn nếu trong trường hợp cảnh đó thực sự cần cho tuyến truyện, tôi sẽ không thể từ chối được.

Vậy là trong tương lai, khán giả có thể sẽ được xem một vai diễn có “cảnh nóng” của Hồng Diễm?

Đó là chuyện của tương lai, tôi không dám nói trước (cười).

