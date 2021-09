“Em trai quốc dân” Yoo Seung Ho có 24.900 phiếu bầu. Anh debut năm 2000 qua MBC Mini-Drama "Fish Bones". Anh còn được mệnh danh là "Em trai quốc dân", tiểu So Ji Sub, "Chàng trai đẹp không tì vết". Anh là diễn viên nhí nổi tiếng trong The Way Home (2002), Heart is (2006), The Legend (2007)...