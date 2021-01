Là một diễn viên hạng A của Hàn Quốc, Huyn Bin được ca ngợi là 'hoàng tử màn ảnh' khi sở hữu ngoại hình, tài năng, cơ ngơi giàu có và yêu toàn mỹ nhân nổi tiếng.

Hyun Bin sinh năm 1982 và là nam diễn viên nổi tiếng tại Hàn Quốc. Hiện anh hoạt động dưới sự quản lý của công ty VAST Entertainment. Gia nhập làng điện ảnh từ năm 2003, Hyun Bin đã khẳng định thương hiệu diễn xuất của mình bằng 24 vai diễn để đời cùng 18 giải thưởng danh giá. Ngoại hình đẹp, đời tư sạch, tài năng diễn xuất xuất chúng cùng việc liên tục nhận được những kịch bản phim hấp dẫn, sự nghiệp của tài tử trên đà thăng tiến khiến cho nhiều hậu nể phục.

Ở tuổi 38, Hyun Bin được mệnh danh là "hoàng tử xứ Hàn" nhờ khuôn mặt điển trai, nụ cười đẹp, ngoại hình chuẩn cùng khả năng diễn xuất tốt. Những bộ phim anh tham gia đều trở nên nổi tiếng và có sức hút khắp châu Á. Trước khi nhập ngũ năm 2011, Hyun Bin cũng gây sốt với bộ phim Khu vườn bí mật đình đám.

Huyn Bin sinh ra trong một gia đình khá giả. Trước đó, trang Ilgan Sports từng tiết lộ, anh được trả 100 triệu won (2 tỷ đồng) cho mỗi tập phim truyền hình nam diễn viên tham gia. Đây được xem là mức cát - xê cao nhất nhì tại Hàn Quốc. Với phim điện ảnh, cát - xê của Hyun Bin là khoảng 400 - 600 triệu won (8,1 tỷ - 12,1 tỷ đồng) cho mỗi phim điện ảnh mà anh tham gia. Ngoài việc đóng phim, nam diễn viên cũng có nhiều hợp đồng quảng cáo đắt đỏ.

Hyun Bin hiện đang sống tại một căn hộ thuộc khu chung cư nổi tiếng có tên Mark Hills Villa - nằm ở khu Heukseokdong, quận Dongjak, Seoul. Căn hộ của mỹ nam này tại thời điểm mua có giá 3 tỷ won (khoảng 61 tỷ đồng). Anh là hàng xóm của cặp vợ chồng quyền lực Jang Dong Gun và Go So Young.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, Hyun Bin cũng một trong những nam diễn viên không chỉ nổi tiếng về tài năng, nhan sắc mà còn được biết đến bởi độ đào hoa của mình. Năm 2007, anh hẹn hò với người đẹp Hwang Ji Hyun. Tuy nhiên, tình cảm của cặp đôi dần phai nhạt, sau đó chia tay.

Mối tình được biết đến nhiều nhất của Hyun Bin là với Song Hye Kyo. Cặp đôi hợp tác trong bộ phim "The world they live in" năm 2009. Tình yêu của Hyun Bin và Song Hye Kyo nhận được sự ủng hộ của đông đảo công chúng. Chuyện tình của cặp đôi cũng kéo dài được vài năm khi họ chia tay 2011.

Năm 2017, Hyun Bin thừa nhận hẹn hò với đàn em kém 8 tuổi, Kang So Ra. Anh bị nữ diễn viên 9X cuốn hút và tuyên bố hẹn hò chỉ sau 2 tháng quen biết. Sau một năm, cặp đôi đường ai nấy đi với lý do không có thời gian yêu đương.

Mới đây nhất, Hyun Bin tiếp tục công khai tình cảm với Son Ye Jin sau khi hợp tác ăn ý trong bộ phim Hạ cánh nơi anh. Cả hai đã chính thức hẹn hò được 8 tháng.

Theo tờ Ilyo Shinmun, hai diễn viên Hạ cánh nơi anh đã lên kế hoạch kết hôn. Vừa qua, cha mẹ Hyun Bin đã đi xem căn biệt thự trị giá 10 tỷ won để làm nhà tân hôn cho con trai. Nguồn tin trong lĩnh vực giải trí cho biết họ kết hôn muộn nhất là năm 2022, khi cả hai chạm mốc 40 tuổi.

