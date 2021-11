Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, sao 'Anh em nhà bác sĩ' đánh mất danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ vì scandal.

Lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề xây dựng, Jang Dong Gun lại là người có máu nghệ thuật và quyết theo đuổi đam mê khi ghi danh vào trường ĐH Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và bắt đầu sự nghiệp lừng lẫy trong showbiz.

Nam thần tài năng "thừa" nhan sắc xứ Hàn

Ngay từ vai diễn đầu tay trong phim truyền hình Our Heaven (1992), sao 7X đã gây ấn tượng nhờ ngoại hình ưu tú. Những năm tiếp theo, đường công danh của nam diễn viên khá thuận lợi khi có cơ hội góp mặt trong nhiều tác phẩm Iljimae, The Last March, Icing… đặc biệt là The Last March (1994) - đánh dấu cột mốc quan trọng trong nghiệp diễn của tài tử, bệ phóng giúp anh được công chúng “nhớ mặt gọi tên” cũng như đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 30.



Jang Dong Gun sở hữu ngoại hình nổi bật thời trẻ.

Năm 1997, Jang Dong Gun bùng nổ tên tuổi khi đóng chính tác phẩm đình đám Anh em nhà bác sĩ. Trong phim, anh sánh đôi bên “quốc bảo nhan sắc” Lee Young Ae và hóa thân thành bác sĩ ngoại khoa Kim Soo Hyung tài giỏi song lạnh lùng, kiêu ngạo.

Nhờ vai diễn kinh điển, Jang Dong Gun thắng hạng mục Diễn viên nổi tiếng nhất tại Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang lần thứ 33 và Nam chính xuất sắc tại Giải thưởng Truyền hình MBC. Cùng năm, diễn viên 48 tuổi còn tỏa sáng qua Người mẫu – tác phẩm đã mang đến giới trẻ Việt Nam thời ấy một xu hướng thời trang khó quên.



Jang Dong Gun trong The Last March và Anh em nhà bác sĩ.

Bước sang thập niên 2000, Jang Dong Gun tiếp tục chứng tỏ sức hút chưa bao giờ hạ nhiệt. Jang Dong Gun nỗ lực ghi dấu ấn ở mảng điện ảnh. Có sẵn lợi thế ngoại hình, nam diễn viên vẫn muốn thử thách bản thân với dạng vai gai góc, nổi loạn nhằm khẳng định thực lực diễn xuất với khán giả.

Trong phim Friend, Jang Dong Gun thủ vai học sinh cá biệt Dong Su.

Trong phim Friend, tài tử thủ vai học sinh cá biệt Dong Su, khoe trọn năng lực nhập vai tài tình và được vinh danh tại nhiều giải thưởng điện ảnh danh giá. Tiếng vang từ loạt bom tấn Đường bờ biển, Cờ Thái cực giương cao, Bão nhiệt đới… cùng diễn xuất chân thực, ấn tượng càng góp phần củng cố sức ảnh hưởng của anh trên màn bạc. Về địa hạt truyền hình, sao nam họ Jang nhận nhiều lời khen với tác phẩm kinh điển Tình yêu trong sáng (2000).

Jang Dong Gun đóng chung Go So Young trong phim điện ảnh Gió thổi khúc tình yêu (1999).

12 năm xa màn ảnh nhỏ, sao 48 tuổi có màn tái xuất không thể thành công hơn với vai chính trong Phẩm chất quý ông – bộ phim gây “bão” tại quê nhà và cả châu Á. Là tài tử quyền lực, sở hữu vẻ ngoài lịch lãm, phong độ, Jang Dong Gun còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn bên Go So Young. Cả hai trở thành bạn thân nhiều năm sau màn hợp tác chung phim điện ảnh Gió thổi khúc tình yêu (1999). Công khai hẹn hò năm 2007, cặp đôi phim giả tình thật đình đám xứ Hàn tổ chức đám cưới rình rang khi về chung nhà năm 2010.

Jang Dong Gun - Go So Young về chung nhà năm 2010.



Danh tiếng 30 năm của “Tượng đài màn ảnh” sụp đổ vì scandal

Ngày 10/01/2020, một nhóm tin tặc ở Hàn Quốc đã phát tán những tin nhắn riêng tư giữa Jang Dong Gun và nam diễn viên Joo Jin Mo trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình được cho là cuộc trò chuyện giữa 2 ngôi sao cho thấy họ có những bình luận khiếm nhã về các cô gái trẻ đẹp, thậm chí là thí sinh các cuộc thi hoa hậu.

Hình tượng vốn “sạch scandal” của Jang Dong Gun bỗng chốc tiêu tan.

Từ đây, hình tượng vốn sạch scandal của Jang Dong Gun bỗng chốc tiêu tan vì bị nghi cùng đàn em họ Joo phản bội vợ, vụng trộm bên ngoài. Dù nhóm tin tặc đã phải trả giá trước pháp luật, ồn ào này vẫn khiến nam diễn viên chịu ảnh hưởng nặng nề.

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, Jang Dong Gun đánh mất danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ.

Từ hình mẫu quý ông hoàn hảo, “ông chồng quốc dân”, Jang Dong Gun đánh mất danh tiếng xây dựng gần 3 thập kỷ, bị công chúng quay lưng, chỉ trích và gần như rút khỏi tất cả hoạt động showbiz. Cựu phóng viên giải trí Kim Yong Ho tiết lộ tài tử U50 phải dùng thuốc ngủ vì áp lực sau vụ việc, trong khi đó vợ anh Go So Young chịu nhiều tổn thương.

Sau tất cả, Jang Dong Gun vẫn may mắn có người vợ làm “hậu phương” vững chắc.

Kể từ vụ lùm xùm chấn động, khi tìm kiếm từ khóa Jang Dong Gun trên Naver, đa số thông tin hiện ra đều là về vợ và các con anh. Hiện tại, bà mẹ 2 con Go So Young cho thấy mình đã vượt qua sóng gió hôn nhân khi chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời thường trẻ trung, vui tươi. Có thể thấy, tuy lao đao vì bê bối nhưng sau tất cả, Jang Dong Gun vẫn may mắn có người vợ xinh đẹp, tài giỏi làm “hậu phương” vững chắc.

Mẫn Tâm