Biến thể delta mới và sự bùng nổ của đại dịch Covid-19 đã gây xáo trộn ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc trong những tháng gần đây. Vào tháng 7, Ji Chang Wook là một trong số những người nổi tiếng của Hàn Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus và anh phải tạm dừng mọi công việc để tuân theo quy trình cách ly trong hai tuần.

Trước khi được chẩn đoán, Ji Chang Wook đang quay phim cho loạt phim gốc của Netflix, The Sound of Magic. Anh là một trong số những người trên phim trường đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. May mắn thay, hai bạn diễn Choi Sung Eun và Hwang In Youp đều cho kết quả âm tính.

Vì Ji Chang Wook là một trong những diễn viên chính nên việc quay phim đã bị tạm dừng trong 11 ngày trong khi nam diễn viên bị cách ly. Hiện tại, với tình trạng sức khỏe đã tốt, Ji Chang Wook đã trở lại làm việc và việc quay phim đã tiếp tục theo lịch trình.

(Theo VTV)