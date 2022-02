Video cảnh quay cuối cùng 'Snowdrop':

Gây chú ý hơn cả là cặp diễn viên chính Jung Hae In - Jisoo trong đoạn video này. Trong clip, Jisoo cười rất vui vẻ trước khi quay phân đoạn quan trọng đầy cảm xúc cuối phim tại quán cà phê nơi hai người lần đầu gặp nhau. Dù chỉ 1 phút trước mới cười vui vẻ với đoàn phim, ngay sau đó, Jisoo đã khóc rất cảm xúc khi quay phân đoạn nghe lại lời nhắn gửi của người yêu trước khi anh ra đi.

Trong video cũng quay lại cảnh Jung Hae In mặc vest trắng vô cùng điển trai, ôm đàn guitar vừa đánh vừa hát. Để quay được cảnh này, nam chính đã phải tập luyện rất nhiều trong khi bạn diễn Jisoo cười rất vui vẻ.

Snowdrop (Hoa tuyết điểm) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc mới của đài JTBC với sự tham gia của Jung Hae In và Jisoo, kể về câu chuyện tình yêu giữa một điệp viên Triều Tiên và một sinh viên đại học Hàn Quốc trong thời kỳ đầy biến động.

Trước đó, Jung Hae In cũng được yêu thích với vai diễn Ahn Junho trong tác phẩm D.P. Với vai diễn này, anh được nhận đề cử ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất trong series phim truyền hình) trong lễ trao giải Director's Cut Awards lần thứ 20. Lễ trao giải do Hiệp hội Đạo diễn điện ảnh Hàn Quốc (DGK) tổ chức sẽ được diễn ra online vào lúc 19h ngày 24/2 tới đây.

Vì bối cảnh đại dịch mà năm 2020 lễ trao giải đã không thể tiến hành nên các tác phẩm ra mắt năm 2020 và 2021 đều trở thành đối tượng đề cử của lễ trao giải lần này. Không chỉ các tác phẩm điện ảnh được công chiếu tại rạp chiếu phim mà ngay cả các tác phẩm phát hành trên nền tảng trực tuyến cũng được đề cử ở hạng mục Series.

Một số đề cử chính của lễ trao giải như: Đạo diễn xuất sắc nhất (Đạo diễn của năm): đạo diễn Lee Kyung Mi (School Nurse Files); đạo diễn Kim Sung Ho (Move to Heaven); Han Jun Hee (D.P); Hwang Dong Hyuk (Squid Game); Yeon Sang Ho (Hellbound).

Nam diễn viên xuất sắc nhất (Nam diễn viên của năm) gồm các đề cử: Koo Kyo Hwan (D.P); Jung Hae In (D.P); Lee Jung Jae (Squid Game); Park Jung Min và Yoo Ah In (Hellbound).

Hà Lan

