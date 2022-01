Trong loạt ảnh hậu trường mới nhất của phim 'Snowdrop', Jung Hae In đã đốn tim khán giả nữ bởi hình thể săn chắc, vạm vỡ của mình.

Jung Hae In hiện nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả khi sánh đôi với Jisoo (Blackpink) trong phim Snowdrop (Hoa tuyết điểm). Sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, Jung Hae In đã thể hiện khá thành công vai diễn điệp viên ngầm đầy lạnh lùng.

Mới đây trong một số hình ảnh hậu trường được jTBC đăng tải, Jung Hae In khiến fan nữ phát cuồng khi khoe body 6 múi vạm vỡ, săn chắc của mình. Nam diễn viên đã cho thấy tinh thần luyện tập chăm chỉ của mình để phù hợp với hình tượng bụi bặm trong phim Hoa tuyết điểm.

Hình thể vạm vỡ của Jung Hae In.

Jung Hae In sinh năm 1988, gia nhập showbiz Hàn khi đã 27 tuổi. Trước Hoa tuyết điểm, khán giả đã quen thuộc với một "trai ngoan" Jung Hae In qua loạt phim như Khi nàng say giấc, Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi...

Sau 4 năm theo đuổi diễn xuất, Jung Hae In đã dần khẳng định năng lực với khán giả bằng loạt vai chính, phụ ấn tượng trên màn ảnh. Với Hoa tuyết điểm, nam diễn viên đã cho thấy độ "chín" trong diễn xuất cũng như sự đầu tư nghiêm túc cho vai diễn của mình. Vì vậy dù từng bị phản đối về nội dung nhưng hiện tại, Hoa tuyết điểm đã hoàn toàn bị cuốn hút theo những diễn biến của bộ phim.

Bên cạnh công việc diễn viên, Jung Hae In còn là gương mặt người mẫu quen thuộc cho nhiều thương hiệu tại Hàn Quốc nhờ sở hữu khuôn mặt điển trai và chiều cao ấn tượng. Anh xuất hiện trên những tạp chí lớn và tham gia quảng cáo cho nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Lần đầu kết hợp với Jisoo, Jung Hae In và thành viên nhóm Blackpink đã tạo nên phản ứng hóa học tốt trên phim. Độ đẹp đôi cùng sự tương tác thường xuyên trên mạng xã hội của hai diễn viên đã khiến khán giả kỳ vọng cả hai sẽ có "phim giả tình thật".

Jung Hae In và Jisoo tong hậu trường 'Snowdrop'

browser not support iframe.

Anh Thư