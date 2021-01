Bất chấp những vấn đề gặp phải trong hôn nhân, Kim Kardashian vẫn chưa sẵn sàng ly hôn với Kanye West, một nguồn tin tiết lộ với tờ Hollywood Life.

Mặc dù Kim Kardashian và Kanye West đang tạm sống xa nhau vì cuộc hôn nhân gặp nhiều khó khăn, người sáng lập KKW Beauty vẫn chưa thực sự muốn kết thúc bất cứ điều gì. Một nguồn tin thân cận với gia đình Kim Kardashian nói với Hollywood Life: “Kim không vội vàng đệ đơn ly hôn. Cô ấy còn yêu Kanye rất nhiều và cô ấy không muốn làm mất đi anh ấy. Vì vậy cô ấy vẫn đang kiên nhẫn đợi".

Cặp đôi đình đám Hollywood Kim Kardashian và Kanye West ngày còn mặn nồng tại lễ trao giải Grammy hàng năm lần thứ 57.

Kanye được cho là đang sống tại trang trại riêng ở Cody, Wyoming, và đang tham gia vào sản xuất một dự án phim truyền hình. Trong khi đó, Kim đang ở nhà của cặp vợ chồng ở Hidden Hills với bốn đứa con - North, 7 tuổi, Saint, 5 tuổi, Chicago, 2 tuổi và Psalm, 1 tuổi. Cô cũng dành thời gian với mẹ và các chị em tại căn hộ ở Palm Springs. Mặc dù cuộc sống của họ không còn nhiều liên quan như trước, Kim vẫn cố gắng giữ mọi thứ bình thường, nguồn tin giải thích “Cả Kim và Kanye đều rất buồn".

Trước đó, Kim đã có cuộc nói chuyện với luật sư của mình, Laura Wasser. Tuy nhiên, theo như nguồn tin thân cận, bà mẹ bốn con vẫn chưa yêu cầu luật sư làm bất cứ thủ tục gì vì cô vẫn muốn chờ đợi xem liệu cuộc hôn nhân có thể níu kéo không. "Cô ấy muốn có một gia đình thật sự", nguồn tin tiết lộ. Tờ Hollywood Life từng cố gắng liên hệ với đại diện của Kim khi tin đồn chính thức ly hôn xuất hiện nhưng không nhận được phản hồi

Kanye West khóc trong buổi vận động tranh cử tổng thống.

Cuộc hôn nhân của Kim Kardashian và Kanye West tưởng như đã thật sự kết thúc khi Kayne xuất hiện trên truyền thông và chia sẻ về xung đột trong gia đình của mình. Sau thông báo ngày 4/7/2020, Kanye gây sốc khi chia sẻ với công chúng rằng anh và Kim từng cân nhắc việc phá thai đứa con gái hiện 7 tuổi của họ, North West, trong một cuộc vận động tranh cử. Suốt mùa hè năm 2020, Kayne liên tục chia sẻ lên mạng xã hội những thông tin rằng Kim và mẹ cô ấy, Kris Jenner, khiến mình “bị mắc bẫy”. Kim cuối cùng đưa ra một tuyên bố về chứng rối loạn lưỡng cực của Kanye, nói rằng mình “bất lực” và “không thể giúp nếu anh không muốn nhận lời giúp đỡ”.

Kanye West không thực sự thoải mái bên các anh chị em của Kim trong chương trình Keeping Up With The Kardashian.

Một nguồn tin khác cũng nói rằng chương trình thực tế đình đám Keeping up with The Kardashians cũng là một yếu tố gây mâu thuẫn trong hôn nhân của Kim và Kanye West “Kanye chưa bao giờ thật sự tận hưởng việc xuất hiện trên chương trình, với máy quay liên tục chiếu vào mặt trong nhiều năm”. “Kim luôn cảm thấy mình là hậu phương của chồng, nhưng lại không thấy được điều tương tự từ Kanye”, nguồn tin tiết lộ thêm.

Linh Nguyễn

Theo Hollywood Life