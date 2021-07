Công ty quản lý BH Entertainment xác nhận Lee Byung Hun lên đường sang Pháp để tham gia và đảm nhận vị trí MC tại lễ bế mạc LHP Cannes lần thứ 74.

Ngày 30/6, Yonhap News đưa tin Lee Byung Hun đảm nhận vị trí người dẫn chương trình tại lễ bế mạc liên hoan phim (LHP) Cannes lần thứ 74 (2021).

Công ty quản lý BH Entertainment xác nhận tài tử người Hàn sẽ có mặt tại Pháp từ đầu tháng 7 để tham gia các sự kiện liên quan đến LHP Cannes. Anh là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được giao trọng trách trên. Lễ trao giải lần thứ 74 sẽ diễn ra từ ngày 6-17/7.

Lee Byung Hun đảm nhận vai trò MC tại lễ bế mạc LHP Cannes 2021. Ảnh: Yonhap News.

Đây không phải lần đầu Lee Byung Hun được mời tham dự các sự kiện điện ảnh quốc tế với vai trò quan trọng. Vào năm 2016, tài tử 51 tuổi được mời làm người trao giải tại Oscar. Anh còn là thành viên danh dự của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, có quyền bỏ phiếu cho các hạng mục giải thưởng Oscar.

Ngoài ra, tại LHP Cannes năm nay, đạo diễn Hong Sang Soo tham gia tranh giải tại hạng mục Cannes Premiere với tác phẩm In Front Of Your Face. Bộ phim Emergency Declaration với sự xuất hiện của Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Im Si Wan và ảnh hậu Cannes 2007 Jeon Do Yeon sẽ được trình chiếu lần đầu tại Cannes 2021.

Ngôi sao Parasite Song Kang Ho cũng được chỉ định làm giám khảo LHP Cannes năm nay. Trước Song Kang Ho, một số ngôi sao Hàn Quốc đảm nhận vị trí giảm khảo LHP Cannes, như đạo diễn Shin Sang Ok (Cannes 1994), đạo diễn Lee Chang Dong (Cannes 2009), minh tinh Jeon Do Yeon (Cannes 2014) và đạo diễn Park Chan Wook (Cannes 2017).

