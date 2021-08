Gia đình Phương Thanh hào hứng khuân vác gạo và vật phẩm thiết yếu vận chuyển đến người gặp khó khăn. Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân,... đấu giá gây quỹ mua máy thở.

Những ngày này, nghệ sĩ Việt hăng hái giúp đỡ người dân TP.HCM gặp khó khăn do dịch bệnh. Ca sĩ Phương Thanh chia sẻ, mỗi người lo một việc, có thể là xông xáo đi tình nguyện hỗ trợ chống dịch; lo lương thực, thực phẩm, thuốc men, hàng hóa thiết yếu; trình diễn phục vụ bệnh nhân và y bác sĩ ở các bệnh viện, khu cách ly; góp hiện kim, hiện vật;...

Đăng tải hình ảnh của mẹ và con gái say sưa lam việc, Phương Thanh cho biết mẹ cô năm nay 84 tuổi vẫn vác bao gạo nặng 10 kg. Con gái ca sĩ xung phong vác bao gạo nặng 20 kg và các thùng hàng thiết yếu cao vượt đầu mình.

"Thật vui vì cả nhà cùng công việc là làm được hết. Mẹ già hay con gái tôi đều không nề hà, lao động cho khỏe mạnh mà. Nhà mẹ tôi nhỏ xíu, vì chất hàng mà giờ trông như cái kho luôn rồi", cô tâm sự.

Hơn 2 tháng qua, Phương Thanh đi tình nguyện hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19. Những ngày gần đây, ca sĩ xin làm "người vận chuyển" giữa những nhà hảo tâm và người dân gặp khó khăn. Khán giả không nhận ra ca sĩ Phương Thanh qua những hình ảnh khuân vác nặng như công nhân bóc xếp.

Phương Thanh chia sẻ với VietNamNet số đo vòng eo đang giảm mạnh nhờ khuân vác dù chưa có thời gian bước lên bàn cân. Hình ảnh gần nhất của ca sĩ lộ rõ vẻ phờ phạc, mệt mỏi.

Bên cạnh các hoạt động thiện nguyện trực tiếp tại vùng dịch, buổi livestream đấu giá mang chủ đề Đổi kỷ vật lấy nhịp thở của Quỹ từ thiện Hạt vừng cũng thu hút nhiều nghệ sĩ Việt tham gia góp kỷ vật lẫn đấu giá tuần qua. Số tiền đấu giá sẽ được dùng vào việc mua máy thở và thiết bị y tế cho các bệnh viện tại TP.HCM.

Á hậu Nguyễn Thị Loan góp chiếc vòng cổ Swarovski từng theo cô "chinh chiến" tại Miss World 2014, Miss Grand International 2016 và Miss Universe 2017; BTV Ngọc Trinh của VTV góp chiếc đồng hồ Hublot là hàng xa xỉ đầu tiên cô sở hữu; ca sĩ Lệ Quyên góp chiếc túi Hermes Kelly;...

Nguyễn Trần Trung Quân đấu giá online.

Buổi đấu giá tối 14/8 thành công ngoài mong đợi, thu về hơn 2,4 tỷ đồng. Trong đó, hoa hậu chuyển giới Hương Giang đấu giá thành công chiếc đồng hồ Hublot của BTV Ngọc Trinh với số tiền 900 triệu đồng. Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ hoa hậu chuyển giới Hương Giang tham gia đấu giá khi đang ốm vì ngộ độc thực phẩm.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân mua chiếc vòng cổ Swarovski của Á hậu Nguyễn Thị Loan và chiếc đồng hồ quả quýt Billodes 132 năm tuổi, tổng cộng 102 triệu đồng. “Những gì tôi làm được lúc này chắc chỉ là hạt cát nếu so với công sức và sự hy sinh của lực lượng chống dịch tuyến đầu. Cứ nghĩ đến số tiền mình đấu giá sẽ quy thành máy thở, thiết bị y tế, tôi thấy phần nào được an ủi trong lòng”, Nguyễn Trần Trung Quân chia sẻ.

Sáng 16/8, Hoa hậu H'Hen Niê đã đến gặp và trao phần quà trị giá 30 triệu đồng cho bé Huỳnh Tấn Phát, ngụ tại Thành phố Thủ Đức.

Em Phát đang là học sinh lớp 3. Mẹ Phát mắc Covid-19 khi đang mang thai bé thứ 2 được 8 tháng. Ngày 26/7, do bệnh tình diễn biến nặng, bác sĩ chỉ định mổ lấy em bé. Ngày 28/7, mẹ em qua đời ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh tại TP. Thủ Đức. Do sinh non nên sức khỏe em bé yếu, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ, phải nằm trong lồng kính, thở oxy. Ba của em làm thợ hồ, cũng đang mắc Covid-19 và phải điều trị tại Bệnh viện dã chiến Thu Dung số 3. Em Phát hiện đang cách ly tại nhà cùng với ông bà nội.

Hoa hậu H'Hen Niê trao món quà 30 triệu đồng cho em Phát.

H’Hen Niê nhận bảo trợ cho em Phát đến lớp 12 với số tiền mỗi năm là 3 triệu đồng, giúp em trang trải học phí. Phát đang học lớp 3, Hoa hậu H'Hen Niê hỗ trợ thêm 10 năm với số tiền là 30 triệu đồng.

Ngay khi có thông tin và địa chỉ của em Phát, người đẹp lập tức cùng đoàn Hội đồng Đội đến trao quà tận tay cho em Phát và gửi những lời động viên chân thành đến em và gia đình.

Ngoài Hoa hậu H'Hen Niê, nhiều nghệ sĩ Việt cũng nhận bảo trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn: MC Quỳnh Hoa (2 em), Hoa hậu H'Hen Niê (1 em), đạo diễn Ngọc Hùng (1 em), đạo diễn Bảo Quyên (1 em). Các em sẽ được bảo trợ học tập đến khi học xong lớp 12 (18 tuổi), mỗi năm đóng học phí 3 triệu đồng, ngoài ra còn có thể được hỗ trợ thêm đồ dùng học tập, phương tiện đến trường.

Cẩm Loan - Thanh Nhàn