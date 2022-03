Trước khi gây tiếng vang với "Hẹn hò chốn công sở", Kim Se Jeong từng có một thời nổi đình đám, sau đó dần bị khán giả lãng quên.

Từ khi mới lên sóng, Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) đã nhận được sự chú ý của khán giả Hàn Quốc và quốc tế.

Bộ phim hút khách nhờ những tình huống hẹn hò giữa chàng giám đốc có khuôn mặt giống “chim thủy tổ” Kang Tae Moo và nữ nhân viên sống hai thân phận Shin Ha Ri.

Dù gây tranh cãi về chất lượng phim, sau khi phát sóng tập 6, "Hẹn hò chốn công sở" vẫn lập kỷ lục rating với mốc 10,1%.

Nhờ sức ảnh hưởng của Hẹn hò chốn công sở, tên tuổi cặp đôi diễn viên chính Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong trở thành cơn sốt.

Phong cách đối lập của Kim Se Jeong khi vào vai nhân vật hai thân phận trong “Hẹn hò chốn công sở“.

Nữ chính Kim Se Jeong thực chất không phải gương mặt xa lạ với khán giả. Người đẹp sinh năm 1996 được biết đến với tư cách cựu thành viên nhóm nhạc nữ IOI, là Á quân show truyền hình đình đám Produce 101.

Tại chương trình này, Se Jeong thuộc top nổi bật, có giọng hát trội giữa 101 thí sinh và được xếp vào nhóm A – quy tụ những thực tập sinh giỏi nhất. Trước khi nổi tiếng tại Produce 101, Se Jeong cũng tham gia K-pop Star mùa 2 năm 2012, khi cô 16 tuổi.

Từng được đánh giá là ca sĩ trẻ tiềm năng, tuy nhiên khi nhóm IOI tan rã, sự nghiệp ca hát của Se Jeong cũng lụi dần. Cô đầu quân cho nhóm nhạc Gugudan cũng do JellyFish Entertainment quản lý nhưng không mấy khởi sắc.

Ngược lại, công chúng còn cho rằng việc gia nhập Gugudan càng làm sự nghiệp của cô suy giảm. Sau khi Gugudan dừng hoạt động, Se Jeong gia hạn hợp đồng với công ty giải trí Jellyfish Entertainment với tư cách ca sĩ solo.

Fan luyến tiếc quãng thời gian trước đó của Se Jeong, cho rằng công ty quản lý nên để cô hoạt động độc lập từ sớm thay vì tham gia nhóm nhạc đông thành viên.

Tham gia Produce 101, ngôi sao sinh năm 1996 thu hút lượng fan lớn nhờ tài năng và nhan sắc xinh đẹp.

Se Jeong hiện hoạt động nghệ thuật ở cả hai mảng ca hát và diễn xuất. Sự nghiệp âm nhạc của nữ thần tượng ghi dấu với các đĩa đơn Flower Way, Plant, Warning và Tunnel. Khán giả cũng quen mặt Se Jeong qua các phim truyền hình như School 2017, I Wanna Hear Your Song, Law of the Jungle in Sumatra…

Trong Hẹn hò chốn công sở, Se Jeong cũng được khen diễn xuất nổi bật nhất trong dàn diễn viên. Trước khi tỏa sáng với vai Shin Ha Ri, kỹ năng diễn của cô không được đánh giá cao.

Khi đóng School 2017, ngôi sao bị chê biểu cảm không tự nhiên, lối diễn lố khiến người xem khó chịu. Năm 2019, Se Jeong tiếp tục bị khán giả phản đối khi xuất hiện trong phim I Wanna Hear Your Song. Công chúng cho rằng nữ diễn viên còn “quá non nghề”, không đủ sức để đảm nhiệm vai chính.

Những lời chê bai không khiến Se Jeong từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Các năm tiếp theo, cô trau dồi kỹ năng. Nỗ lực của Se Jeong đã được đền đáp qua tác phẩm The Uncanny Counter và mới đây nhất là Hẹn hò chốn công sở.

Nhân vật cá tính do Se Jeong thủ vai trong “The Uncanny Counter” (Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì).

Se Jeong đã giành được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Nữ ca sĩ từng được vinh danh giải Best Challenge Award tại SBS Entertainment Awards lần thứ 11, giải Ngôi sao K-drama Hallyu tại lễ trao giải KBS Drama Awards 2019 cho phim I Wanna Hear Your Song, giải Diễn viên mới xuất sắc tại KBS Drama Awards 2017 cho phim School 2017…

Hiện, khán giả đang mong chờ sự trở lại của Kim Se Jeong trong The Uncanny Counter 2.

Nữ chính Hẹn hò chốn công sở vẫn độc thân ở tuổi 26. Trên trang cá nhân, cô không chia sẻ về tình trạng quan hệ hiện tại. Trước đó khi tham gia phim Busted!, cô từng bị đồn hẹn hò với bạn diễn Oh Sehun nhưng cả hai lên tiếng phủ nhận.

