Trên trang cá nhân Ngô Thanh Vân hạnh phúc chia sẻ, bạn trai kém tuổi của cô vừa gửi lời cầu hôn.

Ngô Thanh Vân chia sẻ trên trang cá nhân, cô cảm ơn khán giả đã đồng hành và theo dõi hành trình cuộc sống và công việc của mình trong thời gian qua. Những thăng trầm, vui buồn, thành công và hạnh phúc của Ngô Thanh Vân đều đã được khán giả sẻ chia. Cô luôn trân trọng và cảm thấy mình cần có trách nhiệm với sự quan tâm ấy. Chính vì thế, Ngô Thanh Vân đã chính thức thông báo việc được bạn trai cầu hôn.

Ngô Thanh Vân khoe nhẫn cầu hôn.

"Đó là câu chuyện của một người phụ nữ, tưởng chừng như đã bị công việc cuốn đi. Phần lớn thời gian cô ấy không dành cho mình mà chỉ vùi đầu vào công việc, vốn dĩ nó cứ dồn dập đến với nhau. Hành trình của cô ấy tìm kiếm sự thành công trong sự nghiệp, tìm kiếm niềm vui trong công việc mà cô ấy say mê… Thành quả cô ấy có được phần nào là món quà của thượng đế đã trao cho bởi sự chăm chỉ và nỗ lực ấy.

Thế nhưng dường như cô ấy vẫn thiếu, vẫn chưa thực sự là người hạnh phúc. Có những lúc ngoài công việc, đối diện với bốn bức tường… cô ấy cũng ao ước những hạnh phúc giản đơn như bao người phụ nữ khác trên đời.

Cô đã từng hứa với người Cha nuôi đáng kính của cô, một ngày nào đó ông sẽ đưa cô vào lễ đường làm lễ cưới, trao cô tận tay một chàng trai nào đó xứng đáng người con gái mà ông đã chăm sóc từ tấm bé. Nay cha cô đã ở trên thiên đàng, và cô vẫn nợ ông lời hứa đó.

2 năm đại dịch, là hai năm không thể dành thời gian cho công việc. Nhưng cùng lúc đó đã có một người đàn ông bước vào cuộc sống của cô ấy, chia sẻ với cô ấy từng phút giây. Anh ấy chuẩn bị đồ ăn và pha cà phê tận giường vào mỗi bữa sáng. Anh ấy cùng dạo phố vào ban trưa. Anh ấy mở cửa xe và lái xe đưa cô ấy về nhà vào buổi tối. Anh ấy không phải hoàng tử, cũng không phải là siêu nhân… Đơn giản anh ấy là một điểm tựa, và khiến cô ấy cảm thấy bình an, luôn thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ cô đơn. Họ đã có một happy ending vì anh ấy đã cầu hôn cô ấy. Và cô “say Yes”", Ngô Thanh Vân chia sẻ xúc động trên trang cá nhân.

Trước đó ít phút, Huy Trần cũng chia sẻ trên trang cá nhân về khoảnh khắc hạnh phúc này, khi Ngô Thanh Vẫn đã nhận lời cầu hôn của anh.

Anh viết: "Just like a game of chess, a king is nothing without his queen. I was straying around, lost on the path of life, until I found you. Everyday you are pushing me to become the best version of myself, and because of you, I finally understand the true meaning of love. You are the one I can count on, the one I can trust and the one I want to spend the rest of my life with. I promise to protect you with everything I have and everything I am. I love you, for more than words can ever say. Will you marry me? (Tạm dịch: Cũng giống như một trò chơi cờ vua, vua không là gì nếu không có nữ hoàng của mình. Em đã đi lạc khắp nơi, lạc lối trên đường đời, cho đến khi anh tìm thấy em. Mỗi ngày em đang thúc đẩy anh trở thành phiên bản tốt nhất của chính anh, và vì em, cuối cùng anh cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của tình yêu. Em là người anh có thể tin tưởng và là người anh muốn dành trọn phần đời còn lại. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì em có và tất cả những gì anh có. Anh yêu em, nhiều hơn những lời có thể nói. Em sẽ lấy anh chứ?)".

Chuyện tình với Huy Trần kém 11 tuổi kéo dài hơn 1 năm "đả nữ" Ngô Thanh Vân mới công khai hồi tháng 9/2021. Huy Trần sinh năm 1990, là Việt kiều Đức. Anh được biết đến khi tham gia một số gameshow như Người ấy là ai và chương trình Cuộc đua kỳ thú. Hiện tại, Huy Trần là CEO của công ty may mặc và là chủ của một nhà hàng nổi tiếng tại quận 1 (TP.HCM).

Kể từ khi công khai mối tình kém 11 tuổi, nữ diễn viên sinh năm 1979 thường xuyên đăng hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai. Hiện tại cả hai ở Na Uy tận hưởng hạnh phúc. Khi Ngô Thanh Vân bận giải quyết công việc, Huy Trần sẽ trổ tài bếp núc, nấu những món giàu chất dinh dưỡng cho diễn viên Hai Phượng thưởng thức. Thỉnh thoảng, Huy Trần làm "phó nháy" cho Ngô Thanh Vân. Do vậy nữ diễn viên luôn tỏ ra hạnh phúc khi được tình trẻ chăm sóc chu đáo. Cô thừa nhận: "Có Huy, tôi rất hạnh phúc. Thật sự Huy làm cho tôi rất vui".

