Là diễn viên tay ngang, kinh nghiệm diễn xuất bằng 0 nên việc diễn viên Ngọc Huyền được nhận vai chính trong 'Thương ngày nắng về' khiến không ít người thắc mắc, hoài nghi.

browser not support iframe.

Ngọc Huyền trong trích đoạn phim 'Thương ngày nắng về'

Nếu mình kém cỏi thật thì nhận lời chê là xứng đáng

- Nhiều người thắc mắc là vì sao một cô gái không tên tuổi, là diễn viên tay ngang chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất như Ngọc Huyền lại giành được vai nữ chính trong Thương ngày nắng về, phải chăng có sự ưu ái nào từ đạo diễn, hãng phim?

Huyền xuất thân từ một gia đình không có ai làm nghệ thuật và mối quan hệ của Huyền trong lĩnh vực này rất hạn hẹp. Nếu để so sánh về xuất phát điểm với nhiều đồng nghiệp khác quả thật Huyền là một con số 0. Cơ duyên đến được với vai Vân Vân trong Thương ngày nắng về là một sự may mắn. Người đứng vai này ban đầu là người khác vì nhiều lý do mà chị ấy không tham gia được. Sau đó ekip đoàn phim có tổ chức casting và sau 4 lần cast Huyền mới được đạo diễn gật đầu.

Cá nhân Huyền nhận định lý do mà mình được chọn nằm ở 4 điểm: Hình thức và tính cách đều phù hợp với Vân Vân. Huyền là sinh viên Mỹ thuật, Vân Vân lại là 1 cô gái đam mê Mỹ thuật. Huyền thấy mình thật sự may mắn. Hy vọng sự may mắn sẽ tiếp tục đồng hành với Huyền trong những chặng đường tiếp theo.

Ngọc Huyền - vai Vân Vân trong 'Thương ngày nắng về'.

- Một diễn viên mới tham gia bộ phim toàn những gương mặt quen thuộc với khán giả từng thử sức qua nhiều phim có khiến bạn áp lực? Thời gian đầu có lúc nào Huyền áp lực đến mức muốn từ bỏ vai diễn?



Phải nói là vô cùng áp lực. Thời gian đầu Huyền còn sợ và e dè với những buổi tập, sợ rằng sự non nớt của mình sẽ bị mọi người cười chê. Đúng là cũng đã có những phút giây thoáng qua Huyền nghĩ rằng mình không thể tiếp tục. Tuy nhiên cứ đi sẽ thành đường, ngoài việc tự dằn lòng phải dũng cảm, phải cố gắng hết mình thì bên cạnh Huyền luôn có người thân và bạn bè động viên cổ vũ. Và đặc biệt là các diễn viên cũng như ekip Thương ngày nắng về luôn dành cho Huyền sự cảm thông, ưu ái và những sự chỉ bảo cần thiết, giúp Huyền ngày càng hòa nhập nhanh hơn, tự tin hơn, dám khẳng định mình hơn.

- Đóng chính một bộ phim toàn diễn viên nổi tiếng sẽ không khỏi bị so sánh về diễn xuất, bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận ý kiến trái chiều về vai diễn của mình, thậm chí là những comment có thể gây tổn thương?

Đó cũng là điều Huyền được rất nhiều người cảnh báo từ trước. Cho nên Huyền đã tập cho mình một tư duy là đơn giản hóa mọi việc, thuận theo tự nhiên và luôn lạc quan. Nếu kém cỏi thật, mình nhận lời chê là xứng đáng. Còn nếu mình làm tốt mà vẫn bị chê thì hiểu đơn giản là mỗi người một “gu”. (cười). Đùa thôi, Huyền luôn tự ý thức được rằng, khi gương mặt của mình đã xuất hiện đại chúng, phục vụ nhiều tầng lớp khán giả ắt phải có khen chê, phải có những ý kiến trái chiều. Điều cần làm là cố gắng hoàn thiện bản thân, làm tốt nhất trong khả năng có thể, luôn luôn học hỏi, lĩnh hội, cầu tiến, luôn hướng tới đích đến cho dù chặng đường có vấp phải bao nhiêu gạch đá đi chăng nữa.

Ngọc Huyền và Doãn Quốc Đam trong ngày ra mắt phim.

Anh Doãn Quốc Đam rất kỹ tính và khó tính

- Ngày ra mắt phim online, diễn viên Doãn Quốc Đam khi đã định lên tiếng "chê" Huyền nhưng bị dàn diễn viên ngăn lại. Đam nổi tiếng kỹ tính và khó tính, đóng cùng một đàn anh như vậy có khi nào làm bạn mệt mỏi, lo lắng?



Đúng là anh Đam rất kỹ tính và khó tính nhưng điều đó là cần thiết cho cả anh ấy và bạn diễn. Huyền xin đính chính lại một chút, lúc đó không phải là anh Đam định chê mình đâu ạ. Tất cả những khen chê góp ý anh Đam luôn tế nhị và tâm sự riêng với mình chứ anh không công khai thế đâu (cười). Khi mới tiếp xúc và diễn cùng quả thật mình cũng khá áp lực và lo lắng nhưng chính anh Đam nhận ra và anh ấy đã chủ động xóa tan hộ mình điều đó. Bằng sự “già dơ” của một người đàn anh, một đồng nghiệp dày dạn kinh nghiệm, anh để cho mình một không gian diễn khoáng đạt hơn, tự nhiên và bay bổng hơn. Đến giờ thì mình và anh Đam đã diễn rất ăn ý với nhau rồi.

- Trong 'Thương ngày nắng về', bạn có nhiều cảnh khá lãng mạn với đàn anh Doãn Quốc Đam. Đóng những cảnh này có khó khăn với bạn? Bạn có e ngại vợ anh ấy?

Anh Đam có vợ rồi ạ? (cười lớn). Thế mà Huyền giờ mới biết đấy! Thật ra khi đọc kịch bản rồi được đạo diễn phổ biến tinh thần chủ đạo thì Huyền cũng đã xác định tư tưởng là sẽ “phải” tham gia những phân cảnh “lãng mạn” với diễn viên nam rồi. Cũng thật may đây là một bộ phim mà các cảnh đôi lứa luôn đề cao tính thẩm mỹ, tính “nghệ”. Do đó Huyền không quá lo lắng, thậm chí mình còn thích vì Huyền xem phim Hàn Quốc nhiều và rất thích những phân cảnh đôi lứa của họ. Huyền tin rằng bộ phim này sẽ tiệm cận đẳng cấp đó, lên hình sẽ rất tình, rất nghệ cho mà xem. Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là Huyền sẽ luôn hết mình diễn, không ngần ngại gì cả.

Về anh Đam, bản thân anh là diễn viên chuyên nghiệp và đang trên đà vươn lên những thành công, những đỉnh cao mới, mình tin là gia đình sẽ luôn ủng hộ anh tiếp bước trong sự nghiệp. Mình tin họ sẽ hiểu và thông cảm những khía cạnh “nhạy cảm” trong nghề. Do đó chính mình cũng sẽ không có gì phải e ngại khi diễn với anh ấy cả, kể cả là những cảnh lãng mạn.

Một cảnh phim lãng mạn của Ngọc Huyền và Doãn Quốc Đam.

Thích đàn ông ga lăng luôn làm mình cười

- Một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Huyền chắc chắn có nhiều đàn ông theo đuổi. Mẫu bạn trai lý tưởng của bạn là gì?

Huyền xin trả lời ngay là Huyền chưa có người yêu. Huyền không bao giờ đặt ra một khuôn mẫu cho bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, kể cả chuyện tình cảm. Nhưng Huyền thích những chàng trai ga lăng kiểu nhã nhặn tinh tế. Huyền thích một chàng trai luôn đúng giờ, biết chăm sóc cho bản thân và người yêu. Có tham quá không nhỉ? Mà chốt lại nốt khoản nữa là Huyền thích bạn trai luôn làm mình cười.

- Công việc của một người mẫu ảnh có giúp được bạn nhiều trong quá trình đóng phim? Bạn có dự định sau này sẽ chuyển sang làm diễn viên?

Làm diễn viên thì cần cả ngôn ngữ giao tiếp và ngôn ngữ hình thể. Việc làm mẫu ảnh giúp ích cho mình khá nhiều ở ngôn ngữ hình thể, giúp mình tự tin biểu cảm trước máy quay, biết che đi những “góc chết” ngoại hình, biết tạo dáng phù hợp cho từng phân cảnh. Quan trọng hơn cả là giúp mình không bị ngợp trước các thiết bị và những ánh mắt hướng về mình trên set quay phim, điều đó thật sự rất quan trọng. Mình rất đam mê diễn xuất và cũng không giấu tham vọng muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Đam mê và chí hướng thì có rồi, đợi “duyên” để “nổ” thôi ạ.

Nữ diễn viên sinh năm 1999 là người mẫu ăn ảnh.

- Phanh Lee cũng là một diễn viên tay ngang từng học trường Mỹ thuật và từng bước tạo dựng được tên tuổi của mình, bạn có nghĩ mình sẽ bật lên được như Phanh Lee hay đặt kỳ vọng sau này sẽ trở thành diễn viên tay ngang thành công như Hồng Diễm, Phương Oanh?

Đó đều là những tên tuổi mà Huyền rất ngưỡng mộ và khâm phục. Thời điểm hiện tại thì Huyền chưa dám mơ ước to tát gì, chỉ mong mình làm tròn vai Vân Vân, tạo được dấu ấn tốt với khán giả. Điều này là rất quan trọng vì Vân Vân có tồn tại được trong lòng khán giả hay không chính là tiền đề, là bước đệm để mình có thể nghĩ đến những kế hoạch dài hơi hơn và táo bạo hơn. Huyền tự tin, Huyền tin vào khả năng của mình, Huyền nghĩ là mình sẽ làm được điều gì đó trong tương lai. Tuy nhiên để có thể thật sự bứt phá, có thể bay xa hay không thì còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn nữa. Hiện tại Huyền tự tin vào bản thân, còn mọi sự tùy duyên.

- 'Thương ngày nắng về' hiện vẫn chưa quay xong nhưng chắc chắn đã có những cảnh phim ấn tượng với bạn, hãy chia sẻ về những cảnh đó nhé? Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của Huyền với các bạn diễn?



Đúng là có rất nhiều cảnh quay ấn tượng mà chính Huyền cũng không nhớ hết được ngay. Bộ phim quả thật cho Huyền quá nhiều trải nghiệm tuyệt vời. Một số cảnh Huyền ấn tượng như là cảnh đối thoại với anh Công Tố cực nhây và hài hước, xem đi xem lại vẫn thấy buồn cười. Rồi cảnh u Quý gõ cái muôi nhôm vào đầu Vân Vân đau ơi là đau. Nhưng có lẽ kỷ niệm mà làm Huyền nhớ nhất lại chính là vào buổi quay hỏng khi mà thời tiết quá xấu, gió, mưa to, lạnh thấu người. Cả đoàn quay chờ thời tiết dịu đi để được bấm máy nhưng bất thành. Ba chị em Vân Vân, Vân Trang, Vân Khánh đã được trải nghiệm một trận chạy mưa kinh hoàng, đầu tóc quần áo ướt sũng, lạnh co ro ôm nhau ríu rít mà vẫn không hết lạnh.

Diễn viên Ngọc Huyền cùng Lan Phương, Huyền Lizzie trong một cảnh phim.

Mỹ Anh