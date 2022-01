Diễn viên Nhan Phúc Vinh kể về vai diễn badboy đầu tiên anh đảm nhiệm trong phim 'Anh có phải đàn ông không' và cho biết nhân vật giống ai ngoài đời vì vẫn độc thân.

Nhan Phúc Vinh - vai Tuấn Khang trong phim 'Anh có phải đàn ông không'

Nhận vai trai hư sau 3 ngày

- Từng trải qua cái nóng khủng khiếp khi ra HN tới cả năm để đóng 'Tình yêu và tham vọng', lần thứ 2 trở lại với 'Anh có phải đàn ông không' chắc có nhiều điều mới lạ với anh?

Với phim Tình yêu và tham vọng của anh Bùi Tiến Huy tôi đã ở Hà Nội cả năm và trải qua 4 mùa rồi. Thời điểm lúc tôi bắt đầu ra quay phim là mùa hè - mùa kinh khủng nhất của Hà Nội nên thời gian đầu tôi thấy ngột ngạt và kinh khủng nhưng qua mùa thu, đông thì mát lạnh, được mặc đồ dày phối theo kiểu phong cách thu đông có nhiều lựa chọn hơn nên tôi rất thích.

Khi Sài Gòn vừa hết đợt cách ly xã hội thì Anh có phải đàn ông không đến với tôi như một cái duyên. Đến phút cuối nhà sản xuất mới liên hệ và tôi đọc kịch bản rồi chốt chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày. Dự án này với tôi có duyên rất lớn, mọi thứ diễn ra rất nhanh nhưng khi vào dự án này rất vui. Nó tạo cho tôi sự hứng khởi vì sau hơn 4 tháng phải ở nhà vì giãn cách xã hội ở SG, khi trở lại phim trường tôi cảm thấy hừng hực khí thế. Mặt khác tôi thấy kịch bản này rất mới lạ nên tìm tòi làm sao để tạo ra một nhân vật duyên dáng, dễ thương và dễ chạm vào khán giả.

Tạo hình của Nhan Phúc Vinh trong vai Tuấn Khang

- Những hình ảnh đầu tiên của 'Anh có phải đàn ông không' cho thấy tạo hình và tính cách rất khác của nhân vật anh đảm nhiệm lần này so với các vai diễn trước. Anh đã phải đầu tư lớn để tạo nên một nhân vật mà khán giả chưa từng thấy ở Nhan Phúc Vinh?

Khi bắt đầu đọc kịch bản, nhân vật này chưa khơi gợi nhiều cảm hứng nhưng dần dần tôi thấy có nhiều điểm mình có thể khai thác từ Tuấn Khang. Tôi chưa từng làm một vai tương tự như vậy nên càng đọc tôi bị thu hút dần. Khi quyết định làm tôi nói chuyện nhiều với đạo diễn Trịnh Lê Phong bởi khi đọc kịch bản có nhiều điểm chưa thuyết phục được tôi. Nhân vật Tuấn Khang của tôi khi lên màn ảnh rất khác so với kịch bản ban đầu, gần như mỗi cảnh quay đều thay đổi nhiều từ cách thoại đến chi tiết diễn.

- Với anh đây có phải vai thử thách vì nó khác hoàn toàn với nhân vật Nhan Phúc Vinh từng đóng?

Tôi nghĩ nó không phải là thử thách mà là sự trải nghiệm và tạo cho tôi nhiều niềm vui trong công việc thì đúng hơn. Như tôi từng chia sẻ với chị thời điểm đóng Tình yêu và tham vọng, nhân vật Minh có những drama trong cuộc sống, về chuyện gia đình, tình cảm.... nên thời gian làm phim nó tạo cho tôi nhiều cảm xúc khá tiêu cực. Nhưng với phim này, Tuấn Khang dù không còn trẻ nhưng lại là nhân vật tràn đầy năng lượng. Hy vọng khi phim chiếu, khán giả cũng sẽ thả mình vào 3 nhân vật nam dí dỏm này, 3 mẫu đàn ông mà tôi nghĩ rất thật.

Nhan Phúc Vinh liên tiếp ăn tát trong phim

Đây là bộ phim tôi bị ăn tát nhiều nhất

- Và loạt cảnh liên hoàn tát trong phim cũng là những cái tát thật anh phải nhận thay nhân vật của mình?

Phim này tôi bị 5-6 người tát. Có lẽ đây là bộ phim tôi bị ăn tát nhiều nhất và những cú tát thật sự rất đau, đau kinh khủng. Cảnh đầu tiên quay trong quán bar, Tuấn Khang bị vợ của Duy Anh (Tuấn Tú) cho 1 cú tát. Lúc đầu bạn Thúy An cũng sợ tôi bị đau nên chúng tôi có bàn với nhau cách phối hợp thế nào để làm sao cảnh tát thật nhất mà không làm đau bạn diễn. Trong lúc đang trao đổi thì D.O.P (giám đốc hình ảnh) có nói rằng thôi cứ tát thật đi cho nó đẹp hình. Thế là một cú trời giáng!

Tôi nghĩ đó là cái bạt tai đau nhất mà tôi từng nhận được từ trước đến giờ từ một cô gái trên phim trường. Mà đâu chỉ quay một lần mà là vài lần để phục vụ nhiều góc máy. Phải cam chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Tôi đã làm nhiều cảnh hành động và về cơ bản phải phối hợp với nhiều bạn diễn với nhau để phục vụ nhiều góc máy. Do vậy nếu có đánh thật và đau cỡ nào mà sự phối hợp giữa các diễn viên và quay phim không hợp lý sẽ không hiệu quả. Mọi người muốn làm vậy tôi cũng phải cố thôi.

Nhân vật của tôi tạo ra những điều rất kỳ lạ. Tuấn Khang vẻ ngoài là một nhân vật có sức hút nhưng sau đó một loạt những điều trớ trêu lại đổ lên đầu nhân vật này. Điều tôi thích ở Tuấn Khang chính là nhân vật này có chiều sâu từ lúc nhỏ, vì biến cố gia đình nên dẫn đến quan niệm về tình yêu và hôn nhân của anh ta về sau chỉ tôn thờ cuộc sống độc thân. Tuấn Khang không phải là một gã trai hư bình thường, một gã trẻ trâu chẳng biết gì về sự đời rồi suốt ngày đi lừa gái. Tôi không xây dựng nhân vật theo kiểu đó dù kịch bản gốc ban đầu có hơi hướng như vậy. Tôi quan niệm mình làm nhân vật nào cũng phải chạm được tới khán giả, phải thật.

Nhan Phúc Vinh và Quỳnh Kool trong một cảnh quay.

- Trong phim này ngoài Quỳnh Kool anh có nhiều cảnh kết hợp với các diễn viên nào?

Tôi, Hà Việt Dũng và anh Tuấn Tú diễn với nhau nhiều nhất vì ba nhân vật của chúng tôi trên phim là ba người bạn và khi gặp nhiều tình huống trong gia đình họ lại càng gắn kết với nhau. Còn với nhân vật nữ, vì Tuấn Khang là anh chàng đào hoa nên quen rất nhiều cô. Tuy nhiên quan niệm của Tuấn Khang là không bao giờ bắt cá hai tay. Một người nhìn tưởng rất sở khanh và đào hoa, lăng nhăng nhưng lại rất nghiêm túc trong chuyện tình yêu. Đó là một trong những chìa khóa của nhân vật để tôi có thể khai thác nó sinh động.

- Có tí tẹo điểm chung nào giữa Tuấn Khang và Nhan Phúc Vinh không?

Thực sự là những cái tôi và đạo diễn bàn với nhau từ kịch bản gốc thường thì một nhân vật không chỉ đơn thuần của biên kịch mà là sự pha trộn giữa biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Diễn viên chính là người nắm rõ nhất nhân vật của mình vì bản thân tôi phải sống với nhân vật từ lúc nhận kịch bản cho đến khi quay. Khi nắm rõ nhân vật từ kịch bản gốc sẽ cộng thêm nhiều sự trải nghiệm của chính diễn viên. Cùng một nhân vật đào hoa nhưng mỗi người đàn ông lại có sự trải nghiệm khác nhau nên họ sẽ nhìn nhân vật khác nhau. Mỗi nhân vật thường bị ảnh hưởng rất lớn từ diễn viên.

Chắc chắn phải có những cảnh gần gũi, động chạm

- Đóng một nhân vật đào hoa chắc chắn khán giả có thể chờ đợi những cảnh quay nóng bỏng của Nhan Phúc Vinh và các bạn diễn nữ trong phim này?

Chắc chắn phải có những cảnh gần gũi, động chạm nhưng tôi tin chắc khán giả khi xem sẽ không cảm thấy khó chịu vì tình huống diễn ra của Tuấn Khang với những người phụ nữ trong phim này. Anh ta không phải kiểu đàn ông sồn sồn lao vào phụ nữ mà lại rất tinh tế trong cách cư xử với phái yếu. Nhân vật này rất trân trọng chuyện tình yêu nhưng vì mất niềm tin nên quyết định sống độc thân để mình không làm tổn thương ai.

- Là diễn viên miền Nam duy nhất góp mặt trong phim, lại quay trong bối cảnh dịch Hà Nội phức tạp không thể đi đâu đi đó có làm anh buồn?

Ngoài này ai xong việc cũng về nhà mà tôi là diễn viên một mình trong Nam ra nên cảm nhận cũng được mọi người quan tâm. Ngày nào nghỉ không quay hay hôm nào cảm thấy sức khỏe có vấn đề mọi người hay hỏi han nên tôi cảm thấy đỡ cô đơn khi xa nhà. Tuy nhiên may mắn là khu tôi ở có phòng gym nên tôi vẫn tập đều. Từ khi dịch SG bùng phát gần như mỗi ngày của tôi trôi qua chỉ có ăn uống và tập tành. So với thời đóng Tình yêu và tham vọng, tôi đã tăng thêm 4-5 kg nên tôi tập để người có cơ bắp dày lên. Khi ra HN quay tôi vẫn duy trì chế độ tập nên có thể nói Tuấn Khang sẽ có body nhiều sức hút so với các nhân vật trước đây của tôi.

Nhan Phúc Vinh duy trì tập luyện và tăng cân so với trước. Anh tự tin với ngoại hình trong phim mới.

- Sau phim này fan nữ nhiều biết đâu anh lại có người yêu?

Chuyện bình thường mà chị. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao trước đây có nhiều đàn ông thích cuộc sống độc thân. Tôi nghĩ đó là quan điểm thôi và với tôi nó là cái duyên. Có người yêu, lập gia đình, có con.... mọi sự là tùy duyên. Có khi 10 năm nữa mình vẫn cứ thế này mà biết đâu năm sau mình lại có vợ, tôi cũng chẳng có suy nghĩ hay tính toán gì cả.

Mỹ Anh