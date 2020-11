Hiện, bạn gái tin đồn của Đoàn Văn Hậu là sinh viên lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội. Cô còn là thành viên năng nổ của đội tình nguyện tại trường, thường xuyên tham gia các hoạt động do đoàn trường tổ chức. Trên trang cá nhân, Doãn Hải My còn chia sẻ hình bằng khen do lãnh đạo Đại học Luật Hà Nội tặng.