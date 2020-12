Katy Perry và Zooey Deschanel khiến người hâm mộ của cả hai nhiều lần bối rối không biết ai là ai với mái tóc đen và phong cách retro sôi nổi. Thậm chí, Katy Perry còn đem sự giống nhau này vào một cảnh trong MV mới. Vào ngày 21/12, Katy phát hành video âm nhạc cho ca khúc Not the end of the world. Trong video, người ngoài hành tinh màu xanh từ ngoài vũ trụ đã nhầm Zooey với Katy. Zooey đã cố gắng cứu Trái đất nhưng cuối cùng, Katy Perry đã hoàn thành nhiệm vụ với bộ tóc giả dài màu vàng, chiếc váy ngắn bó sát và các phụ kiện hoang dã.