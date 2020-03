Ngụy Anh Lạc trong "Diên Hi Công Lược" : Là bộ phim làm mưa làm gió năm 2018, "Diên Hi Công Lược" không chỉ gây được tiếng vang mà còn là bệ phóng cho tên tuổi nhiều diễn viên, Ngô Cẩn Ngôn là một trong số đó. Khắc họa thành công vai Ngụy Anh Lạc, Ngô Cẩn Ngôn là cái tên nổi nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ năm 2018. Ban đầu, người đạo diễn Vu Chính muốn đảm nhận vai diễn này là Dương Dung nhưng hiện tại vẫn chưa rõ lý do vì sao cô từ chối nhân vật này.