Sau khi tìm hiểu, biết được hoàn cảnh khó khăn, NSƯT Trịnh Kim Chi đã cùng Quỹ từ thiện Gọi yêu thương sửa sang lại nhà, giúp đỡ cho hoàn cảnh cho chị Trần Thị Ngọc Thuận.

Từ nhiều năm nay, Phó Chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM - NSƯT Trịnh Kim Chi cùng quỹ Gọi yêu thương đặc biệt quan tâm đến công tác làm từ thiện và hoạt động xã hội. Nhân dịp cuối năm, chị vừa có chuyến thăm và tặng quà từ thiện ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.

Tại đây, NSƯT Trịnh Kim Chi đã đến chia sẻ với gia đình chị Trần Thị Ngọc Thuận. Chị Thuận hiện là nguồn lao động chính của trong nhà, một mình chị bươn trải để nuôi 2 đứa con nhỏ đang đi học, một người em bị tâm thần và một người anh đang bị bệnh không có khả năng lao động nặng.

NSƯT Trịnh Kim Chi xây nhà tình thương cho chị Trần Thị Ngọc Thuận.

Chị Thuận sống trong căn nhà dột nát, xuống cấp trầm trọng. Sau nhiều năm vất vả, chị cũng không có khả năng để sửa lại căn nhà, sức khỏe của chị cũng dần yếu đi, nhiều lúc ốm đau vẫn không dám nghỉ làm vì sợ không có tiền lo cơm nước. Những lúc trời mưa to, căn nhà bị dột và ngập nước lênh láng.

Sau khi tìm hiểu, NSƯT Trịnh Kim Chi đồng cảm với những khó khăn của chị Thuận, thăm hỏi và trao tặng cho gia đình chị những phần quà bao gồm gạo, mì gói, đường, sữa…

Ngoài ra, NSƯT Trịnh Kim Chi hứa sẽ giúp chị sửa sang lại ngôi nhà khang trang hơn, để cho chị Thuận cùng gia đình có chỗ ở an toàn, không còn sợ mưa to, gió lớn, chia sẻ bớt một phần gánh nặng, có cái Tết ấm no và hạnh phúc bên người thân.

Theo dự kiến, NSƯT Trịnh Kim Chi cho biết chị sẽ cùng với Quỹ từ thiện sẽ hoàn thành căn nhà trước khi đón Tết. Nữ nghệ sĩ cũng mong muốn được nhận nhiều sự ủng hộ, chung tay góp sức từ các mạnh thường quân để chị có thể đi đến những nơi khó khăn hơn, lan rộng tình thương ái cho những nơi đang chờ sự giúp đỡ.

Hải Ngân

Ảnh: Duy England