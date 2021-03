Kookmin Ilbo đưa tin nữ ca sĩ Kim Doma qua đời ở tuổi 28. Trên trang cá nhân, Geonu - thành viên cùng nhóm DOMA - cho biết chưa tìm ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết của cô.

Sáng 22/3, Kookmin Ilbo đưa tin nữ ca sĩ Kim Doma của ban nhạc indie DOMA đã qua đời. Cô tên thật là Kim Soo Ah, 28 tuổi và là giọng ca chính của ban nhạc. Trước khi qua đời 5 ngày, Kim Doma đã livestream trò chuyện với người hâm mộ, cô còn ngân nga hát và vui vẻ tiết lộ nhóm đang chuẩn bị album mới.

Thông tin Kim Doma qua đời được chính Geonu - tay guitar của ban nhạc - thông báo trên trang cá nhân. Geonu viết trong bài đăng hôm 20/3: "Kim Doma, chị gái của ban nhạc DOMA chúng tôi, đã rời bỏ thế gian vào ngày 19/3".

Nữ ca sĩ Kim Doma đột ngột qua đời ở tuổi 28.

Geonu cho biết anh chưa có thông tin cụ thể hơn về nguyên nhân cái chết, cũng như cách tổ chức lễ tang của nữ ca sĩ. "Tôi nghĩ lễ tang sẽ được tổ chức vào thứ 2 (ngày 22/3) tại Jeonju. Địa điểm và thời gian tổ chức tang lễ vẫn chưa được quyết định (tính tới thời điểm Geonu viết bài - PV). Tôi xác nhận tin tức nhanh chóng, nhưng vẫn phải chờ đợi thêm. Tôi sẽ thông báo tới khán giả ngay khi nắm rõ vấn đề", Geonu viết thêm.

Ban nhạc indie DOMA ra mắt khán giả vào tháng 8/2015 với EP Doma 0.5. Năm 2017, nhóm phát hành album đầu tay với tên gọi I Go to The Island Without Reason. Album trên được đề cử tại giải thưởng âm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc năm 2018 ở hạng mục Album của năm và Bài hát chất liệu dân gian được yêu thích nhất.

Kim Doma là giọng ca chính, đồng thời là người sáng tác cho ban nhạc. Kookmin Ilbo mô tả cô là người "có khả năng viết lời tuyệt vời, luôn khiến người nghe an lòng, bình yên bằng chất giọng trong trẻo, đầy mơ mộng".

Gần đây, Kim Doma đã hát OST cho bộ phim do Netflix đầu tư sản xuất Health Teacher Ahn Eun Young. Ca khúc Whistle do cô thể hiện gây ấn tượng mạnh với khán giả xem phim.

Theo Zing