Kim Se Jeong thẳng thắn chia sẻ cảm xúc rung động đến từ chính cô, không phải từ nhân vật Shin Hari trên phim.

Tập bình luận đặc biệt của phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ phát sóng tối 19/3 thu hút nhiều quan tâm giữa thời điểm phim khuấy đảo màn ảnh nhỏ. Trong tập này, ngoài việc điểm lại tất cả cảnh quay nổi tiếng, các diễn viên của phim - Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Seol In Ah, Kim Min Gyu còn xuất hiện để dẫn chương trình, mang đến những màn bình luận và nội dung thú vị.

Trong tập đặc biệt của ‘Hẹn hò chốn công sở’, nữ chính Kim Sejeong khiến người hâm mộ phấn khích khi nói về bạn diễn điển trai. Cụ thể, người đẹp nhắc đến khoảnh khắc nam chính Ahn Hyo Seop đưa tay che nắng để cô không bị chói mắt.

Kim Sejeong thẳng thắn chia sẻ cảm xúc rung động dành cho Ahn Hyo Seop đến từ chính cô, không phải từ nhân vật trên phim.

Đây chính là khoảnh khắc mỹ nhân 25 tuổi nghĩ rằng mình đã rơi vào "lưới tình" cùng Ahn Hyo Seop. Đáng nói, cô không ngần ngại trả lời MC rung động này chính xác là của Kim Sejeong, không phải đến từ nhân vật Shin Hari do cô thủ vai. Cô trải lòng thêm về cảnh hôn đầu tiên giữa Shin Hari và Kang Tae Moo ở tập 2, và cho biết phân cảnh này khiến đôi bên xấu hổ vì khi ấy họ vẫn chưa quá thân thiết. Tuy vậy, cô thừa nhận hậu trường của cặp đôi cũng ngọt ngào không kém các cảnh quay lãng mạn trên phim.

Về phía Ahn Hyo Seop, anh cho biết bản thân cảm thấy rung động, đồng thời lo lắng và bối rối khi diễn ở khung cảnh bắn pháo hoa vì đây là phân cảnh đòi hỏi diễn xuất tâm lý phức tạp. Ở tập 4 của ‘Hẹn hò chốn công sở’, cặp đôi chính Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop) và Shin Hari (Kim Se Jeong) đã có buổi tổ chức kỷ niệm một năm yêu nhau khó quên, trong đó lãng mạn hơn cả là cảnh cặp đôi vô tình cùng ngắm pháo hoa bên bờ sông Hàn. Diễn xuất nhập tâm của nam chính ở cảnh này thể hiện rõ qua ánh mắt đắm say mà anh dành cho Hari, khiến người xem không khỏi xao xuyến.

Seol In Ah (vai Jin Young Seo) và Kim Min Kyu (Cha Sung Hoon) cũng ngọt ngào, thân thiết từ phim đến đời thật.

Không chỉ cặp đôi chính, hai diễn viên phụ Seol In Ah (vai Jin Young Seo) và Kim Min Kyu (Cha Sung Hoon) cũng ngọt ngào, thân thiết từ phim đến đời thật. Trong tập 6, nụ hôn màn ảnh lẫn tương tác hậu trường của nàng tiểu thư và chàng thư ký tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa Seol In Ah và Kim Min Kyu thành một trong những cặp đôi được chú ý nhất tuần qua.

Xuất hiện trong tập đặc biệt của ‘Hẹn hò chốn công sở’, Kim Min Kyu không tiếc lời khen Seol In Ah xinh đẹp. Anh cho biết: 'Tôi nghĩ không có lý do gì để không thích cô ấy cả’. Vừa dứt lời, Kim Min Kyu liền liếm môi trong vô thức và hướng ánh mắt về Seol In Ah. Mỹ nam họ Kim có thói quen liếm môi trong vô thức mỗi khi thấy căng thẳng, do đó người hâm mộ càng cảm nhận được sự chân thành trong cách anh tiết lộ cảm nhận về bạn diễn xinh đẹp.

Phim 'Hẹn hò chốn công sở' chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, kể về nữ nhân viên Shin Ah Ri (Kim Sejeong) làm việc tại một tập đoàn thực phẩm và ôm mối tình đơn phương nhiều năm với cậu bạn thân. Tình cờ, Ha Ri được cô bạn Jin Young Seo (Seol In Ah) đề nghị thay mình đi xem mắt, đổi lại nữ chính sẽ nhận số tiền lớn. Shin Ha Ri chấp nhận hẹn hò, nhưng không ngờ tới đối phương lại chính là sếp của công ty cô. Từ đây, mối tình công sở lãng mạn, thú vị và hài hước bắt đầu.

browser not support iframe.

Mẫn Tâm