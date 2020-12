Nữ nghệ sĩ Nhật Bản Mana Kinjo được thông báo đã qua đời ở tuổi 24 vì bệnh tật. Nguyên nhân cụ thể không được tiết lộ.

Ngày 5/12, Sina dẫn lời truyền thông Nhật Bản đưa tin công ty quản lý của Mana Kinjo đăng tải bài viết thông báo tin buồn nữ nghệ sĩ đã qua đời. Cô ra đi ở tuổi 24 vì bạo bệnh.

Sao quá cố mất hôm 1/12, nhưng phải đến khi lo liệu xong tang lễ, tin tức này mới được chia sẻ đến người hâm mộ.

"Mana Kinjo đã rất nỗ lực để trở lại với công việc. Đáng tiếc điều đó không thể thành hiện thực. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho cô ấy. Mana là một người vụng về nhưng rất chăm chỉ, nỗ lực làm việc. Cầu nguyện cho Mana. Hy vọng nơi thiên đường, cô ấy luôn nở nụ cười", công ty quản lý của nữ diễn viên viết.

Nguyên nhân cụ thể về cái chết của Mana Kinjo không được tiết lộ. Theo Orion, cuối năm 2019, sao nữ thông báo ngừng hoạt động vì bệnh nặng, ảnh hưởng sức khỏe. Kể từ đó, cô không còn xuất hiện trước truyền thông, chỉ thi thoảng mới cập nhật ảnh mới lên trang cá nhân. Bài đăng cuối cùng của sao quá cố đã từ 6 tháng trước.

Trên mạng xã hội, đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng và bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của Mana Kinjo.

Mana Kinjo sinh năm 1996. Cô gia nhập ngành giải trí từ năm 2013 với vai trò người mẫu. Sau đó, người đẹp lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ghi dấu ấn với loạt phim Second Summer, Never See You Again, The Last Train Bound For Nagoya, Chiến đội kỵ sĩ long Ryusoulger...

Trước khi qua đời, sao nữ được nhận xét là người lạc quan, yêu đời, luôn truyền tải năng lượng tích cực đến người hâm mộ.

(Theo Zing)