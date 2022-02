Hiếm hoi nhắc đến bạn trai trên sóng truyền hình, tiết lộ của “tình đầu quốc dân” Son Ye Jin về Hyun Bin lập tức gây “bão”.

Đoạn “nhá hàng” chương trình You Quiz on the Block do Yoo Jae Suk cầm trịch đã chiếm được sự quan tâm của người hâm mộ khi khách mời tuần tới là Son Ye Jin. Nữ diễn viên xuất hiện để quảng bá cho bộ phim sắp ra mới Thirty-nine.

Đặc biệt, khi “MC quốc dân” hỏi nữ diễn viên Hạ cánh nơi anh"Ai là người yêu đầu tiên?", Son Ye Jin ngại ngùng trả lời: “Mối tình hiện tại cũng là mối tình đầu tiên của em". Vì là lần hiếm hoi nhắc đến bạn trai trên sóng truyền hình nên người hâm mộ đều rất thích thú và ngóng chờ tập này được chiếu.

Nhiều khán giả càng bất ngờ hơn khi biết “tình đầu quốc dân” đã chạm mốc 40 tuổi và đây là lần đầu tiên cô công khai chuyện hẹn hò. “Quá ngạc nhiên khi chị ấy 40 tuổi mới bắt đầu yêu. Đúng là người đẹp giàu giỏi thì không bao giờ lo ế”, “Son Ye Jin và Huyn Bin chỉ thiếu mỗi đám cưới nữa thôi là mỹ mãn rồi”,…bên cạnh đó cũng có những bình luận hài hước: “Người như chị Son Ye Jin mà 40 tuổi mới có mối tình đầu. Vậy tôi 25 chưa có người yêu cũng là điều quá bình thường”…

Cách đây ít ngày, cặp đôi vàng của showbiz Hàn bị bắt gặp hẹn hò cực tình tứ, nắm chặt tay nhau không rời tại một nhà hát nơi có buổi biểu diễn của nam tài tử Hwang Jung Min

Đầu năm 2021, Hyun Bin và Son Ye Jin chính thức công khai hẹn hò. Nhiều tin đồn trong giới cho biết, Hyun Binđã bán xong căn biệt thự mình từng gắn bó khoảng 11 năm để chuyển về sống tại căn penthouse ở Guri, thành phố Seoul để chuẩn bị cho tổ ấm mới cùng với Son Ye Jin.

Trước đó, cư dân mạng bắt gặp mỹ nhân Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi lỡ tay bấm nút theo dõi một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới, càng khiến nghi vấn cô kết hôn cùng Huyn Bin trở nên rầm rộ. Hiện, công chúng vẫn rất trông ngóng thông tin siêu đám cưới của cặp sao hàng đầu Kbiz.

(Theo Tiền Phong)