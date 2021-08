Gần 30 năm làm nghề, NSƯT Hồ Phong chưa từng tiếp xúc với báo chí. Cuộc sống riêng với người vợ kém 7 tuổi cùng 3 con cũng được anh giấu kín trước truyền thông.

NSƯT Hồ Phong và NSƯT Thu Hạnh hậu trường phim 'Hương vị tình thân'.

'Thu Hạnh chính là người lấy đi nụ hôn đầu của tôi trên màn ảnh'

Sau nhiều năm không đóng phim truyền hình, gần đây NSƯT Hồ Phong gây chú ý trở lại với vai ông Tấn - tình nhân cũ của bà Sa (Thu Hạnh) trong Hương vị tình thân. Phim đánh dấu sự tái ngộ màn ảnh của NSƯT Hồ Phong và NSƯT Thu Hạnh sau hàng chục năm về trước. "Tôi và Hạnh đã từng làm với nhau ở phim Khi đàn phim trở về cũng của đạo diễn Danh Dũng và cũng vào vai yêu nhau. Nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của tôi cũng là nụ hôn với Hạnh. Do vậy khi quay lại chúng tôi cảm thấy gần gũi. Anh em chúng tôi ngoài làm phim thì còn học chung lớp đạo diễn ở ĐH Sân khấu Điện ảnh nên càng gắn bó", NSƯT Hồ Phong kể.

Với những khán giả chăm theo dõi phim truyền hình, Hồ Phong là gương mặt từng rất quen thuộc trên màn ảnh từ thập niên 1990 và 2000, khởi nguồn từ Mảnh đời của Huệ và tiếp đó là series Cảnh sát hình sự (đóng cùng Võ Hoài Nam), Đất và Người, Bí mật tam giác vàng... Không chỉ xuất hiện trên màn ảnh, anh còn là người lồng tiếng cho rất nhiều phim mà đến bây giờ như anh kể "đi xe máy bịt khẩu trang kín mít hỏi đường" thì nhiều người vẫn nhận ra anh là diễn viên.

NSƯT Hồ Phong đặc biệt thích đóng ai phản diện.

Vai ông Tấn trong Hương vị tình thân nối dài danh sách những vai diễn phản diện của NSƯT Hồ Phong trên màn ảnh dù trên sân khấu anh đóng tuyến chính diện rất nhiều. Nam diễn viên lý giải có thể do cách ăn mặc, cá tính, cử chỉ có chất ngang tàng nên trước đây anh rất hay được mời vào vai con lãnh đạo ăn chơi trác táng. Sau này có chút tuổi thì Hồ Phong vào vai đầu gấu, đệ tử các ông trùm hay buôn lậu ma túy. Còn giờ anh được mời vào vai quan tham, chạy chức chạy quyền, đại gia hoạt động trong mặt trái xã hội...

"Tôi thích những dạng vai phản diện. Tôi là công an, là diễn viên công an, được đào tạo, học tập nhiều về nghiệp vụ công an nên nhìn thấy nhiều mặt trái của xã hội. Tư duy của tội phạm là giấu hết cái xấu đi đưa ra cái tốt để đánh lừa người khác. Người gian bao giờ nhìn cũng rất giống người tử tế để thực hiện hành vi của mình. Tôi cảm thấy thú vị khi vào vai các nhân vật với hình thức bên ngoài như thế này nhưng thực chất là cái khác. Tự nhiên tôi cảm thấy thích thể hiện nhân vật phản diện là như thế", NSƯT Hồ Phong chia sẻ.

Hồ Phong cùng em trai được phong danh hiệu NSƯT năm 2019.

25 năm công tác tại Nhà hát Công an nhân dân, năm 2019 Hồ Phong cùng em trai nhận danh hiệu NSƯT. Cùng với bố anh, cả gia đình có truyền thống làm nghệ thuật hiện có 3 NSƯT. Hiện Hồ Phong mang hàm Trung tá.

Một thời gian dài ở Nhà hát, vì công việc quản lý quá bận rộn "đến ăn cũng không có thời gian" nên anh gần như vắng bóng trên màn ảnh. Gần đây, với sự thuyết phục của đạo diễn Danh Dũng, cộng với việc được Nhà hát tạo điều kiện nên Hồ Phong quay lại với phim ảnh. Trước Hương vị tình thân, anh tham gia phim tài liệu điện ảnh Đại thi hàoNguyễn Du - vào vai cha của Nguyễn Du khi còn nhỏ, một vai diễn Hồ Phong rất tâm đắc.

Hồ Phong trong phim 'Đại thi hào Nguyễn Du'.

Hạnh phúc bên vợ đẹp và 3 người con

Làm nghề nhiều năm nhưng NSƯT Hồ Phong rất ngại tiếp xúc với truyền thông để nói về mình, bởi nghề của anh cũng như bao nghề khác, chỉ có điều được công chúng quan tâm hơn. "Nghệ sĩ là người bình thường, làm công ăn lương bình thường như bao nghề khác, chỉ có điều nó là nghề đặc biệt vì nhiều người nhìn vào. Cái xấu một chút nhiều người nhìn vào sẽ lớn hơn", anh chia sẻ. Do vậy NSƯT Hồ Phong chưa từng trả lời bất cứ ai.

Về đời tư, NSƯT Hồ Phong lại càng muốn giữ riêng cho mình. "Tôi không muốn cuộc sống đằng sau, là vợ là con, người thân của mình có sự xáo trộn. Quan điểm của tôi là hữu xạ tự nhiên hương, càng giấu được càng tốt vì cuộc sống bây giờ chỉ mong đủ ăn, đủ mặc và hai chữ bình yên", anh chia sẻ.

Tuy vậy gần đây nam diễn viên cũng cởi mở hơn khi chọn xuất hiện trên mạng xã hội, nơi anh không ngại đăng những bức ảnh riêng tư. NSƯT Hồ Phong nói khi đã dùng trang cá nhân thì anh chấp nhận cả mặt tốt và xấu.

5 thành viên trong gia đình NSƯT Hồ Phong.

Anh hào hứng gửi cho phóng viên những bức ảnh gia đình hạnh phúc và tỏ ra rất tự hào về bà xã kém 7 tuổi của mình. Chị hiện là phó phòng giao dịch của một ngân hàng ở Hà Nội. Nam diễn viên kể thời gian đầu anh phải giải thích nhiều cho vợ về công việc của mình vì bà xã rất ghen nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

"Trước đây khi xem tivi có mặt chồng đóng cảnh yêu đương là vợ tôi thường tìm việc gì đó làm chứ không xem. Nhưng bây giờ sau rất nhiều năm ở với nhau, bà xã biết và chấp nhận việc đó, coi đó là công việc bình thường của chồng. Cái chính là khi đi làm phim, đi công tác phải làm sao để vợ mình tin tưởng", anh kể.

NSƯT Hồ Phong và bà xã xinh đẹp.

Hiện tại, ở tuổi 50, NSƯT Hồ Phong có một sự nghiệp vững chắc cùng gia đình hạnh phúc với vợ và 3 con. Cô con gái lớn của anh sinh năm 2000, con gái thứ 2 sinh năm 2005 và cậu út sinh năm 2017. NSƯT Hồ Phong nói việc có thêm bé thứ 3 cách đây 4 năm là "trời cho".

NSƯT Hồ Phong nói anh phải vỗ ngực tự nhận mình là người đàn ông của gia đình. "Hết việc là tôi đi về nhà chơi với con, rất ngại ra ngoài nhậu nhẹt đàn đúm trừ những cái gì không từ chối được do mối quan hệ. Tôi thích về nhà hơn".

NSƯT Hồ Phong trong trích đoạn phim Hương vị tình thân

Vy Uyên