Cuộc sống cá nhân của Kim Kardashian luôn được chú ý trong nhiều thập kỷ, bất kể cô ấy đã hẹn hò hay đã kết hôn với ai.

Tình trường gây chú ý

Năm 2000, Kim Kardashian kết hôn với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas khi cô chỉ mới 20 tuổi nhưng nhanh chóng ly hôn vào năm 2003. Sau đó, Kim đổ lỗi cho cuộc chia tay của họ là do bị Damon Thomas lạm dụng cả thể chất và tinh thần.

Trước khi hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng đầu tiên, Kim bắt đầu hẹn hò với ca sĩ Ray J. Tháng 2 năm 2007, video ghi hình nhạy cảm của Kim và bạn trai bị phát tán trên mạng, gây xôn xao dư luận. Sự việc đã khiến Kim Kardashian trở thành tâm điểm chú ý.

Kim Kardashian và Ray J.

Sau đó, Kim cũng trải qua vài mối tình với nhiều tài tử nổi tiếng như Nick Lachey và Reggie Bush. Cô cũng từng hẹn hò với vệ sĩ Shengo Deane và cả hai đã khóa môi trong mùa 5 của chương trình Keeping up with the Kardashians.

Năm 2010, Kim Kardashian có một cuộc hôn nhân chớp nhoáng với cầu thủ bóng rổ Kris Humphries. Lễ cưới xa hoa được truyền hình trực tiếp. Cuộc hôn nhân kéo dài 72 ngày và cuối cùng kết thúc vào tháng 4/2013. Một số hãng tin phỏng đoán rằng cuộc hôn nhân của Kim với Humphries chỉ là sự dàn dựng để quảng bá thương hiệu nhà Kardashian và các dự án truyền hình của họ.

Kim Kardashian và Kris Humphries.

Trong khi thủ tục ly hôn đang diễn ra, Kim Kardashian đã bắt đầu mối quan hệ với người bạn lâu năm là rapper Kanye West vào tháng 4/2012. Kim và Kanye kết hôn vào tháng 5/2014 tại Florence, Italy. Họ trở thành cặp đôi quyền lực của showbiz Mỹ với khối tài sản chung nhiều tỷ USD. Tuy nhiên, bất ngờ tháng 2/2021, Kim chính thức đệ đơn ly hôn Kanye sau 7 năm chung sống. Họ có bốn người con chung là North (8 tuổi), Saint (5 tuổi), Chicago (3 tuổi) và Psalm (2 tuổi).

Kim Kardashian và Kanye West.

Hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiện sau khi chia tay và cam kết cùng nhau nuôi con. Gần đây, họ thường xuyên xuất hiện bên nhau làm dấy lên tin đồn tái hợp. Đặc biệt, vào buổi nghe thử album mới Donda của nam rapper, Kim đã diện một chiếc váy cưới, bước tới đứng đối diện Kanye West. Cả hai sau đó đã cùng nắm tay, mỉm cười và tái hiện khung cảnh lễ thành hôn. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng cặp đôi chỉ đang tạo chiêu trò gây chú ý. Theo nguồn tin của People, Kim không có ý định quay lại với rapper nổi tiếng.

Sự nghiệp hào nhoáng

Kim Kardashian lần đầu được giới truyền thông chú ý với vai trò là một người bạn và stylist của ngôi sao Paris Hilton. Cô gần như chỉ làm nền cho bạn thân. Thậm chí qua các video quay lại còn thấy rằng đôi lúc Paris còn đối xử với cô như 1 người hầu hạ. Cho tới khi đoạn phim nóng ghi lại cảnh ân ái nhạy cảm giữa cô cùng nam ca sĩ Ray J bị phát tán năm 2007, cuộc đời Kim chính thức bước sang trang mới.

Thay vì chạy trốn khỏi scandal, Kim đã lợi dụng cơ hội tung ra show truyền hình Keeping up with the Kardashians (KUWTK) xoay quanh đời sống hào nhoáng, xa hoa cho đến những mâu thuẫn đậm chất “drama” của cô và gia đình mình. Đồng thời đánh vào tâm lý hiếu kỳ của khán giả lúc bấy giờ, KUWTK đã trở thành một trong những series truyền hình ăn khách nhất của Mỹ.

Thành công của chương trình dần dần dẫn đến sự ra đời của nhiều chương trình ăn theo bao gồm Kourtney and Kim Take New York và Kourtney and Khloé Take Miami. Cuộc sống cá nhân của Kim nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi của dư luận. Ngay khi mùa đầu tiên KUWTK kết thúc, Kim Kardashian tích cực tăng cường sức ảnh hưởng và cố gắng giữ tên tuổi của mình bằng cách tham gia vài bộ phim hạng B như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009), làm khách mời cho America’s Next Top Model hay xuất hiện ngắn ngủi trong một vài tập phim truyền hình như CSI, How I Met Your Mother…

Kim Kardashian đã phát triển sự hiện diện của mình trên nền tảng trực tuyến và truyền thông xã hội, bao gồm hàng chục triệu lượt theo dõi trên Twitter và Instagram. Cô phát hành một loạt các sản phẩm gắn với tên của mình, bao gồm cả trò chơi trên điện thoại rất thành công vào năm 2014 là Kim Kardashian: Hollywood.

Tài sản của Kim hiện nay là 1 tỷ USD, tăng 220 triệu USD so với 780 triệu USD vào tháng 10/2020. Để làm nên "đế chế" này, 2 ngành kinh doanh chủ đạo của Kim là mỹ phẩm và thời trang, thông qua 2 thương hiệu KKW Beauty và Skims. Năm 2020, Kim bán 20% cổ phần KKW Beauty cho tập đoàn mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD. Cô cũng sở hữu phần lớn cổ phần của Skims, ước tính là 225 triệu USD. Bên cạnh đó, cô còn có thu nhập từ truyền hình thực tế và các hợp đồng quảng cáo cùng vài đầu tư nhỏ. Dù Kim có nhiều nguồn thu nhập khác nhau, Forbes khẳng định sự giàu có của cô đến từ những công ty do chính mình thành lập.

Kim Kardashian vốn nổi tiếng với phong cách quyến rũ, nhiều khi phản cảm. Nổi tiếng với vòng ba bốc lửa, cô luôn biết gây sự chú ý với những bộ đồ thiếu vải, khoe dáng phồn thực để mỗi lần xuất hiện đều trở thành tâm điểm. Tuy nhiên gần đây, Kim đã thay đổi phong cách hoàn toàn ngược lại, không còn vải xuyên thấu hay mốt lộ nội y. Đỉnh cao trong loạt trang phục "kín mít" của Kim Kardashian là khi cô mặc bộ đồ của Balenciaga dự Met Gala diễn ra ở Mỹ ngày 14/9. Trong sự kiện được coi là "giải Oscar của thời trang", cô Kim đã khiến các khách mời choáng váng với bộ trang phục này.

Quá khứ tai tiếng, có 3 đời chồng và 4 con của Kim Kardashian

Kim Kardashian tại 'Met Gala 2021'

Đỗ Quyên