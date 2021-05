Quỳnh Kool nói cô mang nỗi đau từng bị lừa dối ngoài đời khi vào vai cô nữ sinh ngây thơ Hoàng My trong 'Hãy nói lời yêu'.

browser not support iframe.

Quỳnh Kool trong trích đoạn phim 'Hãy nói lời yêu'

Hãy nói lời yêu đang là bộ phim đề tài gia đình gây chú ý, xoay quanh cuộc sống gia đình của Hoàng My (Quỳnh Kool). Cô nữ sinh lên thành phố học đã bị vướng vào lưới tình của một gã sở khanh có vợ, khiến cô bị đánh ghen bầm dập. Cùng với đó, cô phải chịu đựng một bà mẹ áp đặt, máu lạnh và đối mặt với nguy cơ gia đình tan vỡ. Các tập phát sóng vừa qua, Quỳnh Kool được khen ngợi khi diễn các cảnh tâm lý nặng rất ấn tượng, đặc biệt sau khi Hoàng My biết mình bị lừa tình.

Quỳnh Kool chia sẻ với VietNamNet: "Tôi đã mang những nỗi đau mà mình đã từng có sự trải nghiệm để đưa vào nhân vật, chỉ khác là My bị lừa tình, còn tôi bị lừa dối. Tôi đã mang những cảm nhận đó vào nhân vật. Nó đau đến mức nước mắt cũng không chảy ra được vì tôi thương My. Vì nỗi đau của My lớn quá nên nhiều lúc tôi cảm thấy không chịu được khi mình là My".

Quỳnh Kool đồng cảm với nhân vật Hoàng My.

Khi được hỏi: Diễn cảnh bị lừa dối có khiến mình đau lòng khi nghĩ lại chuyện cũ? Quỳnh Kool chia sẻ: "Một phần là cũng trỗi dậy những kỷ niệm đã qua, một phần là tôi đau nỗi đau của My nên lúc diễn tôi đã biến thành My rồi, nỗi đau của tôi chỉ đưa vào để lấy phần cảm xúc cho nhân vật".

Nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết dù diễn các cảnh này cô rất nhập tâm nhưng do vẫn phải đổi các góc máy để lấy cảm xúc sâu hơn nên cô phải diễn lại khoảng 4-5 lần cảnh khóc để lấy các cảnh trung, toàn và cận. Diễn viên phải giữ cảm xúc còn đoàn phim phải làm rất nhanh để bắt được những khoảnh khắc đó.

Vừa diễn cảnh tâm lý nặng, Quỳnh Kool còn phải kết hợp ăn ý với các bạn diễn.

Chia sẻ về cảnh bị đánh ghen, Quỳnh Kool nói: "Cảnh đó tôi bị ăn đánh từ 10 giờ sáng đến 3-4 giờ chiều, đến mức quay xong 1 tiếng sau vẫn khóc nức nở. Chúng tôi phải thay 2 diễn viên cho cảnh đánh ghen đó, bởi một chị quá sợ phải đánh tôi nên không diễn được. Xong cảnh đó tôi bị đỏ rát hết 1 bên vai, cũng là cách để tôi cảm nhận nỗi đau về thể xác và tinh thần, cảm nhận nhân vật".

My có phải là vai diễn nặng nhất, khiến bạn khóc nhiều nhất? Trước câu hỏi này của VietNamNet, Quỳnh Kool đáp: "Đúng vậy! Tôi không biết diễn tả sao nữa nhưng tôi đã khóc liên tiếp trong quãng thời gian quay phim và nó không hề đơn giản chút nào. Đôi khi tôi khóc nhiều quá đến mức mắt sưng húp và đau nhức, phải xin phép đạo diễn cho nghỉ một chút để cân bằng và cho giãn dây thần kinh. Mọi người có thể thấy gần như tập nào tôi cũng rơi nước mắt và diễn viên không thể tự khóc nếu như không có cảm xúc. Đó là lý do tôi khóc từ đầu đến cuối tập".

Phân cảnh bị đánh ghen khiến nữ diễn viên ám ảnh.

Nữ diễn viên kể, phân cảnh ở phòng khách khi bố mẹ My cãi nhau rồi bà Hoài mắng con gái phát sóng mới đây được quay cách nhau nửa tháng. Lý do là những đoạn nặng về tâm lý phải chia các ngày ra để quay nhưng diễn viên phải luôn nhớ chính xác để nối được cảm xúc.

Quỳnh Kool tiết lộ, vì đã trải qua nhiều chuyện như vậy nên về sau nhân vật Hoàng My sẽ không còn hồn nhiên như trước. "Đây là quá trình trưởng thành của My và sẽ bùng nổ khi gia đình My ngày càng tồi tệ đi... Khán giả hãy cùng chờ đớn và chứng kiến những gì gia đình cô ấy sẽ phải đối mặt thật rất đau lòng".

browser not support iframe.

Quỳnh An