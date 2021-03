Rapper Killagramz đang bị cảnh cảnh sát Hàn Quốc điều tra vì nghi ngờ tàng trữ và sử dụng cần sa.

Ngày 3/3, Sở Cảnh sát Yeongdeungpo, Seoul xác nhận rapper Killagramz đang bị điều tra vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, khoảng 4h30 chiều ngày 1/3, có người gọi điện khiếu nại vì xuất hiện mùi khét như ngải cứu. Khi cảnh sát đến nơi, nhà Killagramz đầy khói và mùi ngải cứu cháy nồng nặc. Cảnh sát nghi ngờ anh hút cần sa nhưng nam rapper phủ nhận và cho rằng đó là mùi thuốc lá điện tử.

Nam rapper xứ Hàn bị điều tra vì tàng trữ và sử dụng chất cấm

Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện lá cần sa khô trong nhà bếp cũng như những vật dụng dùng để nghiền, hút chất cấm này trong ngăn kéo và ống thông gió. Sao Hàn thừa nhận mua 400.000 Won (hơn 8 triệu đồng) cần sa từ một người nước ngoài không rõ danh tính tại Itaewon tháng 12/2020. Cảnh sát đang trong quá trình điều tra Killagramz có sử dụng cần sa với những người khác hay không.

Ngày 4/3, Killagramz lên tiếng về vụ việc thông qua bài đăng trên trang cá nhân. Anh gửi lời xin lỗi tới công chúng, thừa nhận sai lầm và chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Nam rapper hứa sẽ trở nên trưởng thành hơn trong tương lai.

Killagramz được biết đến qua chương trình 'Show me the money'

Killagramz là rapper người Mỹ gốc Hàn, chính thức ra mắt cuối năm 2016 với đĩa đơn Black Out. Tên tuổi anh đến gần hơn với khán giả nhờ trở thành thí sinh chương trình ăn khách 'Show me the money' mùa 5 và 6. Tháng 6/2017, Kilagramz phát hành album đầu tay và được đông đảo công chúng đón nhận.

Dương Phạm

Theo SBS News