Sao Hàn 1/5: Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Kim Tae Hee bất ngờ tiết lộ rằng Bi Rain không xem phim mới của mình - Hi Bye, Mama. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chồng tôi bảo không thể xem vì phim quá buồn". Hi Bye, Mama là dự án đánh dấu sự trở lại của Kim Tae Hee sau thời gian nghỉ ngơi dành cho gia đình. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Jo Yeo Jeong và Go Joon đang xem xét đề nghị tham gia phim truyền hình mới mang tên ''Anh chết chắc nếu ngoại tình''. Bộ phim kể về những trải nghiệm đáng sợ của những người đầy rẫy bí mật với lương tâm tội lỗi.