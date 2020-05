Taemin (SHINee) khen ngợi nhóm The Boyz vì màn trình diễn và làm mới ca khúc Danger trên chương trình Road to Kingdom. Trong buổi phát sóng trực tiếp trên Instagram, Taemin cho biết mình đã theo dõi sân khấu này của nhóm nhạc hậu bối: "Một nhóm có tên The Boyz đã trình diễn ca khúc của mình. Mấy cậu ấy thật tuyệt vời. Mình đã phải thốt lên ‘Oh’ khi xem nó. Cách sắp xếp bài hát rất tuyệt và hơn nữa là các thành viên đều giỏi. Mình đã phản ứng kiểu 'Họ đỉnh quá' trong lúc xem". Được biết, nhiệm vụ ‘Song of King’ của chương trình Road to Kingdom yêu cầu các nhóm tham dự phải trình diễn lại các ca khúc nổi tiếng của nghệ sĩ tiền bối. Nhóm The Boyz đã tái hiện lại ca khúc Danger - ca khúc solo đình đám năm 2014 của Taemin. MOMOLAND sẽ quảng bá sản phẩm âm nhạc mới vào đầu tháng 6. Truyền thông Hàn Quốc cho biết nhóm đã thu âm xong ca khúc mới và hiện đang trong giai đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho sự trở lại đầy khác biệt.