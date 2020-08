Han Hye Jin đảm nhận vai So Seo No, tiểu thư quyền quý, thông minh, can đảm, giúp Jumong xây dựng vương quốc mới và trở thành Vương hậu của Jumong. Nữ diễn viên cùng nhan sắc xinh đẹp đã thể hiện thành công sự bản lĩnh của So Seo No, đem về giải thưởng "Nữ diễn viên xuất sắc" tại MBC Drama Awards 2006. Sau 'Truyền thuyết Jumong', Han Hye Jin nổi tiếng và được săn đón của làng giải trí xứ Hàn.