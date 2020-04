Thảo Tâm đăng tải hình ảnh diện đầm trễ cổ đỏ đô quyến rũ cùng phong cách trang điểm trưởng thành, tự nhận mình là công chúa trong lâu đài: “I’m satisfied with sleeping comfortably and dreaming of a wake-up kiss labeled ‘get up it’s the end of this pandemic’” (Tạm dịch: Em hài lòng với việc ngủ thoải mái và mơ về nụ hôn đánh thức em vì đại dịch đã kết thúc).