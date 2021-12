MC Trấn Thành, MC Mỹ Linh, diễn viên Ngọc Lan, Thuý Diễm... đều chia sẻ dòng trạng thái xót xa trước sự ra đi đau đớn của bé gái 8 tuổi.

Tối 22/12, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM nhận tin báo từ một bệnh viện ở phường 22, quận Bình Thạnh về việc một bé gái nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngưng tim, ngưng thở, trên người có nhiều vết thương. Ngay sau đó, Công an quận Bình Thạnh có mặt lấy lời các nhân chứng, những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu, Công an xác định cháu bé 8 tuổi sống cùng bố ruột và Trang (người tình của bố) tại chung cư Sài Gòn Pearl.

Trong thời gian sinh sống chung, Trang thường xuyên bạo hành cháu bé. Ngày 28/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) về tội 'hành hạ người khác'. Trang được xác định đã có hành vi hành hạ bé N.T.V.A. (8 tuổi) tại chung cư Sài Gòn Pearl, phường quận Bình Thạnh khiến nạn nhân tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện vào ngày 22/12.

Hành vi ghê rợn không còn tính người của Trang khiến dư luận phẫn nộ. Rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt những người đã làm cha làm mẹ đều bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi oan uổng của bé gái 8 tuổi. MC Trấn Thành viết trên Fanpage hơn 18 triệu người theo dõi: "Tội nghiệp con, hãy yên nghỉ. Thời gian qua là địa ngục trần gian. Hết đau đớn rồi. Nếu có kiếp sau, hãy vào một gia đình thật nhân hậu con nhé!!! R.I.P".

BTV Nguyễn Mỹ Linh của VTV cũng có bài viết dài trên trang cá nhân: "Giờ này năm trước cũng một cháu bé bị mẹ và cha dượng đánh đến chết. Nhiều cháu bé đã bị hành hung bởi chính người thân mình đến chết, hoặc đến chai sạn, căm hờn chính người nhà. Thật ra nên có một cuộc sám hối toàn dân về thói bạo lực ăn sâu trong suy nghĩ"





Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng chia sẻ quan điểm về chuyện bạo hành trẻ em và mong rằng pháp luật mau chóng vào cuộc. "Đã có rất nhiều vụ cha dượng đánh đập, thậm chí cưỡng hiếp con riêng của vợ, lần này là sự ra tay tàn nhẫn của mẹ kế khiến sự ra đi của bé gái gây nên sự phẫn nộ đỉnh điểm trong lòng công chúng. Ai cũng tức giận kẻ thủ ác, tức giận người cha vô tâm, thậm chí tức giận những người hàng xóm đã im lặng nhưng thật sự họ đâu có quyền gì để can thiệp, họ chỉ có thể báo ban quản lý, báo công an khu vực, còn lại xử lý điều tra là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà.

Mong rằng pháp luật sẽ trừng trị thật nghiêm những kẻ tàn độc này, mong lực lượng công an phường hay khu vực sẽ sốt sắng và trách nhiệm hơn khi xử lý những trường hợp báo án như vậy chứ không ngại ngần “chuyện riêng của gia đình người ta”! Hội bảo vệ phụ nữ - trẻ em phải có những hành động thiết thực hơn những cuộc hội thảo, những cuộc họp đề xuất! Mong rằng đến khi nào mà chỉ cần 1 cuộc gọi vô danh tố cáo: Nhà đó có dấu hiệu bạo hành… là có lực lượng chức năng ập tới điều tra ngay khi đó mới có thể thật sự bảo vệ được phụ nữ và trẻ em".

Diễn viên Thuý Diễm cũng đã làm mẹ nên chị cũng bày tỏ sự đau xót và phẫn nộ trước sự ra đi của bé gái 8 tuổi đồng thời cảnh báo đến các bậc cha mẹ. "Cách đây chừng 1 tháng, vụ án em bé 3 tuổi bị cha dượng bạo hành ở Kiên Giang đến chết còn xót xa kinh khủng hơn vì đứa bé nhỏ xíu non nớt. Giờ lại thêm chuyện con bé xinh như thiên thần mới 8 tuổi bị vợ hờ của cha mình hành hạ đến chết trong sự bao che của người cha bất nhân!

Chuyện ly dị chia tay trong thời hiện đại thì như cơm bữa nhưng xin ai ơi một lần nghĩ đến con nhỏ của mình rồi sẽ ra sao, về đâu khi cha đi 1 bước, mẹ đi 1 bước… May mắn gặp người tốt lành an yên, bất hạnh nỗi đau tột cùng con mình gánh chịu! Không đứa bé nào hạnh phúc khi sống không trọn vẹn gia đình nên khi vợ chồng muốn chia tay hãy nghĩ về con nhỏ mà quyết định thật kỹ!

Nếu những ai đã lỡ làng vợ chồng cách chia đôi đường, xin hãy một lần nhìn lại con mình đang thế nào? Có an toàn không? Có bị áp bức không? Có đau khổ không? Có được vui vẻ hạnh phúc lớn lên như những đứa trẻ khác không? Hãy nghĩ cho con mình trước khi tìm kiếm một niềm vui mới được không các ông bố bà mẹ".



Diễn viên Ngọc Lan chia sẻ dòng trạng thái liên quan đến vụ việc chỉ cách nhau ít giờ. Cô viết: "Hiện tại chưa xét xử nên không dám ý kiến nhưng nếu những nhận định ấy là trùng khớp với kết quả phiên toà thì quả đúng là luật pháp của chúng ta quá lỏng lẻo và sẽ xuất hiện nhiều lắm những câu chuyện thương tâm như vậy".

Cựu người mẫu Xuân Lan cũng có dòng trạng thái căm phẫn: "Con gái ơi. Con bay đi làm thiên thần thanh thản bình an. Người lớn ơi! Khi đã làm cha làm mẹ phải có trách nhiệm! Chuyện người lớn không nhìn mặt nhau là do người lớn! Đừng trút vào đứa trẻ! Làm ơn!".

Quỳnh An