Ca sĩ Minh Quân, Hiền Anh, Bách Nguyễn, Giang Châu, MC Bùi Đại Dương vô cùng thương tiếc NSƯT Tuấn Phương - người anh, người bạn tri kỷ trong âm nhạc và cuộc sống.

Sau hơn 3 tháng chống chọi với bệnh viêm màng não, ca sĩ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng lúc 11h10 này 7/10 tại Bệnh viện nhiệt đới Trung Ương. Gia đình, bạn bè vô cùng thương tiếc anh khi ra đi ở tuổi 43, còn bao nhiêu dự định và tâm huyết với nghiệp cầm ca.

Là người sát sao bệnh tình cũng như kêu gọi bạn bè ủng hộ Tuấn Phương kể từ khi anh phải nhập viện, ca sĩ Minh Quân bảo ân tình của anh và Tuấn Phương dù không có nhiều nhưng đây là người đồng nghiệp anh ấn tượng và quý mến. ''Anh Tuấn Phương học trước tôi một khoá trong trường nhạc. Hồi tôi mới đi hát, Tuấn Phương chính là người giới thiệu cho tôi đi diễn ở những phòng trà, tụ điểm âm nhạc ở Hà Nội.



Anh ấy là người luôn tạo không khí vui vẻ khi anh chị em nghệ sĩ gặp gỡ, hay đi diễn tỉnh cùng nhàu. Trên xe, anh ấy luôn là người kể những câu chuyện hài hước. Anh ấy là một người vui tính, luôn được mọi người yêu mến. Anh ấy là người gần gũi, luôn quan tâm, hỏi han, chan hoà với mọi người.

Ca sĩ Giang Châu bên NSƯT Tuấn Phương.

Ca sĩ Nguyễn Giang Châu chia sẻ: "Năm 1998 anh Phương bắt đầu đi hát, hôm đó tôi đang hát ở Ngọc Khánh có một giọng nói rất to "cởi khuy áo vest ra". Tôi giật mình và cũng chẳng làm theo đến khi vào anh Phương bảo "chân đã ngắn lại còn cài áo nhìn cứ lũn cũn xấu lắm". Đó là lần đầu tôi và anh Phương gặp nhau, rồi chơi với nhau từ đó.

Anh Phương có nhiều điều đặc biệt mà nhiều người khác không có, anh là nghệ sĩ rất đúng giờ, đã hẹn là chính xác không thay đổi, đi xa về gần là có quà cho mọi người. Cứ thất tình là tôi khổ vì phải đi ăn uống giải sầu, chúng tôi hợp nhau lắm về khoản ăn uống.

Khổ thân anh Phương, 2 năm nay tiểu đường nên anh ăn uống bóp mồm bóp miệng. Anh Phương hợp mẹ lắm, sự ra đi của bác làm anh Phương suy sụp. Tôi biết và nghe rất nhiều điều tâm sự của anh Phương về mẹ. Kỳ lạ là anh làm được bao nhiêu tiền lại mang đi thu âm với làm nhạc hết. Chị Thanh Thanh Hiền có ấp ủ làm một đêm liveshows và khách mời chỉ có Tuấn Phương mà không kịp nữa rồi. Tiếc thương anh".

Ca sĩ Bách Nguyễn chia sẻ, Tuấn Phương là người mạnh mẽ, thẳng thắn, dù đôi khi "khẩu xà tâm Phật" nhưng lại chuyên làm từ thiện giúp người. "Phương tổ chức rất nhiều chương xây trường học, ủng hộ các chùa nghèo, ủng hộ các bệnh nhân khó khăn và những trẻ em, người già không nơi nương tựa. Phương nâng đỡ không biết bao nhiêu ca nghệ sĩ giờ cũng thành danh. Phương luôn quan tâm những ai chơi với mình, thậm chí quan tâm hơi sâu kiểu sống sai xấu - lệch lạc là Phương bổ thẳng mặt.

Tôi hay bị Phương đay nghiến nhất, thậm chí còn hơi cay nghiệt. Nhớ có lần diễn bên Đài Loan tôi xuýt xô sát với Phương vì cái kiểu góp ý làm ê mặt chỗ đông người. May có chị Thanh Thanh Hiền cùng đám đàn em bên đó can không thì to chuyện. Mất một tuần nằm quay lưng chiến tranh lạnh rồi tôi cũng quên.

Ca sĩ Bách Nguyễn (ngoài cùng bên phải) và ca sĩ Tuấn Phương (hàng trên) khi còn hoạt động chung nhóm nhạc thời trẻ.



Tính tôi hay quên, hôm đó từ Đài Bắc sang Cao Hùng diễn mà tôi quên nguyên bộ vest và mấy cái đĩa MD! Nửa đường tá hỏa khi nhớ đến đồ diễn thì Phương từ phía sau bảo: “Đây, suốt ngày tao phải đi hầu mày!”. Phương là thế đấy, kể cả tôi có sai và từ mặt Phương (trong lúc nóng giận) thì Phương cứ âm thầm đi gom đồ diễn cho tôi (vì ngày nào cũng phải di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác). Phương còn bị trưởng đoàn mắng: “Phương! Nếu một lần nữa em xuống muộn để mọi người chờ nữa thì đó là tính của em chứ đừng có lý do là hầu thằng Bách! Nó tự biết chịu trách nhiệm với nó!”.

Ca sĩ Bách Nguyễn cho hay, chẳng riêng gì anh mà chắc rằng những ai từng làm việc với ca sĩ Tuấn Phương đều yêu quý anh. "Mong bạn bè và khán giả yêu nhạc gần xa cùng cầu nguyện cho NSƯT Tuấn Phương siêu thoát", ca sĩ Bách Nguyễn chia sẻ.

Ca sĩ Hiền Anh sao mai chia sẻ: "Tôi và ca sĩ Tuấn Phương có nhiều kỷ niệm, tôi về Nhà hát Thăng Long cũng là anh ấy chấm và khi làm việc anh ấy cũng là người góp ý chân thành nhất và luôn là người thẳng thắn. Đám cưới tôi anh Tuấn Phương là người hạnh phúc cho tôi nhiều lắm vì hai anh em chuyện vui buồn đều kể cho nhau. Thực sự ca khúc Lối nhỏ vào đời anh hát đám cưới tôi giờ đây vẫn ở trong tâm trí. Anh hết mình và quán xuyến mọi việc trong ngày trọng đại đó cùng tôi.



Khi Tuấn Phương vào viện lúc đó tôi cũng có linh cảm điều chẳng lành nhưng vẫn cầu xin người anh thân thiết thoát được ở lại với bố và mọi người. Trong lúc này người để tôi suy nghĩ nhiều và thương nhất là bố Tuấn, giờ bố thực sự cô độc vì không còn ai thân thiết bên cạnh nữa. Tôi từng kêu gọi bạn bè khán giả ủng hộ Tuấn Phương chữa bệnh và từng vào viện trao cho bố đến hôm qua, 6/10 vẫn có người gửi tiền để giúp đỡ anh, tôi đi nhận và trao cho anh Bách mang giúp vào đưa cho bác Tích Tuấn".

MC Bùi Đại Dương chia sẻ: "Anh Phương nhiệt tình và sống rất tình cảm. Đi diễn cùng anh ngày nào là cười cả ngày đó. Có "miếng bò khô" cũng chạy ra chỗ tôi bảo "mày xé miếng ăn cho cay xè vào, tí lên mà nói cho hay". Anh Phương cứ chân tình, giản dị như thế đấy thôi. Nhưng rồi cuối cùng số phận cũng đã lấy đi của tôi một người anh, một người đồng nghiệp vô cùng đáng mến. Mong ở thế giới khác anh sẽ mãi thăng hoa và tươi tắn".

Clip ca sĩ Tuấn Phương hát "Đất nước tình yêu'':

browser not support iframe.

Ngân An

Ca sĩ Tuấn Phương qua đời ở tuổi 43 Sau hơn 3 tháng nhập viện với căn bệnh viêm màng não, lao não, ca sĩ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Nhiệt đới Trung ương. Hưởng dương 43 tuổi.