- Ngôi sao "Giày thủy tinh" thông báo đã kết hôn với MC xinh đẹp kém 17 tuổi Jo Eun Jung và chấm dứt cuộc sống độc thân ở tuổi 43.

browser not support iframe.

Ngày 7/4, công ty quản lý của So Ji Sub xác nhận việc anh kết hôn cùng bạn gái Jo Eun Jung. Nam diễn viên không tổ chức tiệc cưới mà chỉ chung vui bên người thân do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Hàn Quốc đang có nhiều diễn biến phức tạp.

So Ji Sub và Jo Eun Jung

"So Ji Sub đã phát triển mối quan hệ cá nhân riêng và quyết định kết hôn ngày 7/4. Họ hứa sẽ dành cho nhau sự tin tưởng và tình yêu suốt quãng đời còn lại. Chúng tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ. Do vợ của So Ji Sub không phải nghệ sĩ nổi tiếng nên công ty không thể tiết lộ chi tiết", công ty quản lý lên tiếng về việc kết hôn của nam diễn viên.

So Ji Sub kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

Tháng 5/2019, mối quna hệ của So Ji Sub và phóng viên Jo Eun Jung bị lộ khi Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò của cả 2 ở Hannamdong, Seoul. Trong ảnh, nam diễn viên bị bắt gặp vào quán mua cà phê cho bạn gái và đi dạo với nhau sau đó.

Jo Eun Jung (ngoài cùng bên trái) phỏng vấn hai diễn viên Son Ye Jin và So Ji Sub của phim Be with you, .

So Ji Sub sinh năm 1977, cao 1,82 m, anh khởi nghiệp làm người mẫu trước khi chuyển sang đóng phim. Anh nổi tiếng với bộ phim 'Giày thủy tinh' và từng hẹn hò nữ diễn viên Kim Huyn Joo.

Vợ của So Ji Sub là phóng viên Jo Eun Jung, sinh năm 1994, tốt nghiệp khoa múa của ĐH nữ Ewwha, Hàn Quốc. Jo Eun Jung là một gương mặt MC xinh đẹp nhất của giải đấu Liên minh huyền thoại Hàn Quốc. Cô đang hiện làm cho đài SBS.

S.S