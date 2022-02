Son Ye Jin biết ơn khi nhận được những lời chúc phúc từ khán giả. Trước đó, cô và Hyun Bin thông báo tổ chức hôn lễ vào tháng 3.

Ngày 16/2, tờ News1 đưa tin Son Ye Jin cùng dàn diễn viên phim Thirty Nine xuất hiện trong buổi họp báo diễn ra tại khách sạn Shindorim ở Seoul. Trong họp báo, Son Ye Jin chia sẻ về chuyện tình cảm với Hyun Bin.

Nữ diễn viên tâm sự: "Tôi không biết liệu có nên nói bất cứ điều gì về chuyện cá nhân trong buổi giới thiệu như thế này không. Nhưng với tư cách cá nhân và một diễn viên, tôi đã đón nhận điều trọng đại trong đầu năm 2022. Tôi thấy điều đó như định mệnh vậy".

Ngôi sao Hạ cánh nơi anh tiếp tục: "Tôi đang hạnh phúc. Tôi đã nhận rất nhiều lời chúc mừng và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn thông qua sự kiện này".

Son Ye Jin ở buổi họp báo. Ảnh: JTBC, Osen.

Vì tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc, buổi họp báo được tổ chức theo hình thức online. Thirty Nine là dự án tiếp theo đánh dấu màn hợp tác giữa Son Ye Jin và đài JTBC sau thành công của Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi.

Thirty Nine là bộ phim tình cảm xoay quanh câu chuyện tình bạn, tình yêu và cuộc sống của 3 người bạn sắp bước sang tuổi 40. Son Ye Jin, Jeon Mi Do và Kim Ji Hyeon đảm nhận vai chính. Son Ye Jin hóa thân thành Cha Mi Jo, Giám đốc phòng khám da liễu Gangnam và là một phụ nữ 39 tuổi thành đạt. Phim phát sóng tập đầu tiên lúc 10h30 (giờ Hàn Quốc) ngày 16/2.

Nói về vai diễn mới, Son Ye Jin cho biết cô không thể thể hiện tốt nhân vật này nếu không có nhiều năm trải nghiệm về tình yêu, công việc, cuộc sống. Nữ diễn viên nhận định đây là tác phẩm thú vị và quý giá. Son Ye Jin nói: "Ngay cả khi 40 tuổi, tôi vẫn ăn tteokbokki như học sinh tiểu học và trái tim tôi luôn trẻ trung".

Trước đó, Son Ye Jin và Hyun Bin tuyên bố kết hôn. Hai người dự định tổ chức hôn lễ vào tháng 3 tại Seoul. Hai người gặp nhau trong bộ phim The Negotiation và tái hợp ở dự án Crash Landing on You của đài tvN. Họ công khai chuyện tình cảm vào đầu năm 2021 sau nhiều lần vướng tin hẹn hò.

Son Ye Jin và Hyun Bin trong 'Hạ cánh nơi anh'

