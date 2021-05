Song Hye Kyo là một trong những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, do đó các thương hiệu lớn phải chi số tiền không nhỏ nếu muốn quảng cáo trên Instagram của cô.

Bài đăng quảng cáo mới đây cho thương hiệu nổi tiếng Fendi trên Instagram cá nhân của Song Hye Kyo thu hút hơn 560.000 lượt thích. Theo Insight, ngôi sao nhận được khoảng 477.900 USD (khoảng 11 tỷ VND) cho bài đăng quảng cáo về Fendi.

Song Hye Kyo nhận được khoảng 11 tỷ VND cho bài đăng quảng cáo về Fendi.



Được biết, Song Hye Kyo sở hữu tài khoản Instagram với số người theo dõi khủng lên tới 11,4 triệu người. Là một trong những sao nữ có cát-sê cao nhất xứ Hàn và luôn giữ vững sức hút trong nhiều năm, không khó hiểu khi mỹ nhân họ Song được nhà mốt ưu ái và sẵn sàng chi số tiền lớn để quảng cáo trên trang cá nhân của cô.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, được yêu thích và biết đến rộng rãi qua các phim Trái tim mùa thu, Gió mùa đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời... Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và ngày càng thăng hạng theo thời gian, cô trở thành cái tên được nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước săn đón, mời làm đại sứ như mỹ phẩm Sulwhasoo, trang sức Chaumet…

Song Hye Kyo được nhiều thương hiệu lớn trong và ngoài nước săn đón.

Tháng 2/2021, Fendi tuyến bố cô là tân đại sứ thương hiệu, đưa Song Hye Kyo nâng cao vị thế trong làng thời trang.

Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự nghiệp thành công, ngôi sao Hậu duệ mặt trời còn sở hữu khối tài sản đáng mơ ước được SCMP định giá 31 triệu USD (khoảng 714 tỷ VND) năm 2020. Bên cạnh thu nhập từ đóng phim, các bài quảng cáo trên trang cá nhân cũng là nguồn thu khổng lồ giúp cô giàu lên nhanh chóng. Ngày 27/5, thông tin Song Hye Kyo tậu thêm bất động sản 5 tầng trị giá 401 tỷ VND tại Hannam-dong, Seoul, Hàn Quốc khiến nhiều người bất ngờ.

Năm 2021 đánh dấu sự trở lại của ngọc nữ xứ kim chi sau hơn 2 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Cô hiện đang quay bộ phim Now, We Are Breaking Up (Bây giờ, chúng ta chia tay), dự kiến lên sóng dịp cuối năm. Ngoài ra, The glory của biên kịch Kim Eun Sook cũng là tác phẩm Song Hye Kyo đóng chính nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả.

Doãn Phong

Theo Koreaboo