Song Hye Kyo chia sẻ, cô không hối tiếc khi lựa chọn Now We Are Breaking Up vào thời điểm này trong cuộc đời mình.

Trong phim mới của đài SBS mang tên Now We Are Breaking Up (Bây giờ chúng ta đang chia tay) phát sóng vào 12/11 tới, Song Hye Kyo sẽ vào vai Ha Young Eun. Cô là người quản lý đội thiết kế của một thương hiệu thời trang lớn và là người chuyên nghiệp trong cả công việc và tình yêu. Đây là dự án phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sinh năm 1981 sau khi ly hôn Song Joong Ki.

Song Hye Kyo tình tứ bên Jang Ki Yong - bạn diễn kém cô 11 tuổi.

Mới đây trong một cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo đã tiết lộ lý do lựa chọn bộ phim tình cảm Bây giờ chúng ta đang chia tay sau bộ phim cùng thể loại trước đó là Encouter, đóng cặp cùng Park Bo Gum. “Tôi đã kỳ vọng vào bản thân và ước rằng Song Hye Kyo đóng một bộ phim tình cảm ở tuổi 40 sẽ khác với tuổi 30. Một số người chỉ trích tôi vì đã đóng một bộ phim tình cảm khác nhưng sau khi kết thúc một bộ phim này, tôi không có bất kỳ điều gì hối tiếc. Bất kể mọi người nói gì, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt khi chọn Bây giờ chúng ta chia tay''.

Song Hye Kyo cũng nói về việc lột tả cảm xúc của mình. Theo nữ diễn viên, độ tuổi và kinh nghiệm chín muồi giúp cô thể hiện nội tâm nhân vật được dày dặn hơn: "Giả sử rằng các giai đoạn của nỗi buồn mà tôi phải thể hiện trong một cảnh dao động từ một đến năm. Nếu trước đây tôi chỉ có thể cảm nhận nỗi buồn ở cấp độ đầu tiên thì giờ đây bốn cung bậc cảm xúc khiến trái tim tôi dao động vì tôi già đi và đã tích lũy được kinh nghiệm. Nỗi buồn và nỗi đau mà tôi không biết khi còn trẻ đã trở thành những cảm xúc mà tôi cảm nhận rõ ràng khi thời gian trôi qua”.

Về một điểm đáng mong đợi trong bộ phim sắp tới, Song Hye Kyo chia sẻ: “Tôi hơi bất ngờ khi gián tiếp trải nghiệm công việc của ngành thời trang, diễn ra tại một công ty thiết kế quần áo thực tế. Tôi nhận ra nó thực sự giống như một chiến trường rất khốc liệt và hỗn loạn mà mỗi phút, mỗi giây đều quý giá. Tôi nghĩ rằng người xem cũng sẽ rất vui khi xem những gì xảy ra từ khâu thiết kế cho đến thời điểm quần áo được xuất hiện trên thế giới”.

Tạo hình của Song Hye Kyo trong phim mới cũng dần được nhà sản xuất hé lộ khiến người hâm mộ thích thú. Từ hình ảnh giản dị của một cô sinh viên ngành thiết kế thời trang đến diện mạo sành điệu của nữ trưởng nhóm một nhãn hiệu thời trang, Song Hye Kyo khiến khán giả vô cùng ấn tượng bởi vẻ trẻ trung, xinh đẹp và thần thái của mình.

Song Hye Kyo sinh năm 1981, ghi dấu ấn trong showbiz Hàn qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ngôi nhà hạnh phúc, Hậu duệ mặt trời... Ngoài ra, tên tuổi của cô còn được chú ý khi kết hôn và ly hôn chóng vánh với diễn viên Song Joong Ki.

Trailer phim 'Now We Are Breaking Up'

Phương Linh (Theo Soompi)