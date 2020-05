- Nam diễn viên Nick Cordero đã tỉnh lại sau hơn 1 tháng hôn mê, phải cưa chân vì biến chứng Covid-19.

Ngày 11/5, Amanda Kloots - vợ nam diễn viên Broadway Nick Cordero - cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của chồng mình sau hơn 1 tháng hôn mê, suy hô hấp, rối loạn đông máu và phải cưa chân vì biến chứng Covid-19.

Diễn viên Nick Cordero tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê.

Trên trang cá nhân, bà xã nam diễn viên người Canada đăng tải hình ảnh bế con trai 11 tháng tuổi và hào hứng chia sẻ với người hâm mộ: "Nick đã tỉnh lại rồi. Cha của Elvis đã tỉnh lại. Anh ấy là một siêu anh hùng thực sự".

Trước đó, ngày 10/5, anh bắt đầu lờ mờ có ý thức khi có thể nghe được tiếng vợ nói qua FaceTime và mở mắt nhìn theo. "Đó thực sự là món quà tuyệt vời nhất vào Ngày của mẹ", Amanda hạnh phúc chia sẻ về điều kỳ diệu sau hơn 1 tháng chứng kiến chồng chiến đấu với Covid-19.

Dù vậy, vợ nam diễn viên sinh năm 1978 cho biết thêm hiện tại anh vẫn đang ở giai đoạn đầu hồi phục. "Nick vẫn yếu nên mỗi lần mở hay nhắm mắt, anh ấy đều phải dùng hết sức. Nhưng anh ấy đã làm được", cô kể.

Nick Cordero được xác nhận dương tính với Covid-19 hồi đầu tháng 4 gây xôn xao giới giải trí và được điều trị tại trung tâm y tế Cedars-Sinai, Los Angeles, Mỹ. Nam diễn viên bị suy hô hấp, rơi vào hôn mê, phải can thiệp ECMO (hỗ trợ tim phổi nhân tạo). Anh còn bị rối loạn đông máu gây nên những cục máu đông ở chân.

Bác sĩ đã quyết định cắt bỏ chân phải của Nick vào ngày 18/4 vì máu không thể lưu thông đến đây. Ca phẫu thuật thành công nhưng Nick vẫn hôn mê, nhiễm trùng tim, phổi, phải lọc máu, rửa phổi và dùng máy hỗ trợ tim.

Trong suốt thời gian hôn mê, vợ anh luôn gửi video về cô và con trai 10 tháng tuổi – Elvis để động viên tinh thần của anh. Amanda Kloots hy vọng anh không cảm thấy cô đơn và có thể nhìn thấy gia đình khi tỉnh dậy.

Nam diễn viên sẽ phải trải qua thời gian điều trị dài để có thể hồi phục hoàn toàn. Người hâm mộ của anh đã cùng nhau quyên góp hàng trăm nghìn đô để giúp chi trả phí điều trị cho Nick.

Vợ con nam diễn viên luôn cố gắng động viên anh chiến đấu với Covid-19.

Nick Cordero sinh năm 1978, là diễn viên Canada hoạt động tại Mỹ ở cả lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Anh từng nhận đề cử giải Tony (được ví như Oscar của nhạc kịch) với vở Bullets Over Broadway (2014). Ngôi sao góp mặt trong 10 bộ phim, trong đó có Going in Style (2017) và Inside Game (2019),...

Công Minh