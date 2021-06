Nữ diễn viên 'Bỗng dưng muốn khóc' chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn, kỷ niệm 12 năm yêu nhau.

Mới đây, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà khiến khán giả không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn cách đây 12 năm. Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ hình ảnh cặp đôi ngày còn hẹn hò tại Châu Âu.

Tăng Thanh Hà viết: "When we were young Louis Nguyen. 12 years of love! Time flies so fast!". ( tạm dịch: "Khi chúng ta còn trẻ, Louis Nguyễn. Kỷ niệm 12 năm yêu nhau, thời gian trôi thật nhanh!" )

Trong loạt ảnh, Hà Tăng và ông xã không ngại ngần dành cho nhau những cử chỉ ôm eo tình tứ. Ngày đó, "ngọc nữ điện ảnh" có nét giản dị, mộc mạc thay vì ngoại hình sang chảnh, quý phái như hiện tại.

Khán giả không chỉ trầm trồ trước hôn nhân hạnh phúc, viên mãn của nữ diễn viên mà còn dành nhiều lời khen về nhan sắc của cô. Nhiều người cho rằng gương mặt và nụ cười hiện tại của cô vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày còn trẻ.

Bên dưới bình luận, Tăng Thanh Hà trực tiếp khen ông xã Louis Nguyễn: "Hồi xưa đẹp trai quá, bây giờ đẹp trai hơn" và được chồng hóm hỉnh đáp lại bằng một bức ảnh hài hước. Màn tương tác của cặp đôi trên mạng xã hội khiến nhiều người thích thú.

Chuyện tình của Hà Tăng chính thức được công khai năm 2009 sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Năm 2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức hôn lễ tại Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Ngày 11/11/2012, cặp đôi tổ chức thêm tiệc cưới theo nghi thức truyền thống Việt Nam tại TP.HCM. Công chúng không ngừng xôn xao, chúc mừng Tăng Thanh Hà từ cô gái có tuổi thơ vất vả nay đã trở thành con dâu hào môn.

Tháng 4/ 2015, nữ diễn viên hạ sinh con trai đầu lòng. Sau đó không lâu, năm 2017 gia đình cô đón con gái thứ 2, đặt tên là Chloe Nguyễn. Hà Tăng và chồng đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình. Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn hạn chế chia sẻ hình ảnh rõ mặt con trên mạng xã hội.

Sau khi lấy chồng, Hà Tăng đã chuyển hướng sang kinh doanh và chăm lo gia đình. Cô gần như không hoạt động showbiz dù có nhiều người bạn thân thiết vẫn đang làm các ngành nghề liên quan đến nghệ thuật.