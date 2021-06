Thanh Hương cho biết từ lúc đóng phim 'Mùa hoa tìm lại', cô từ chối nhận quảng cáo, thậm chí trả lại tiền cọc của các nhãn hãng vì không muốn việc riêng của mình ảnh hưởng tới đoàn phim.

Thanh Hương trong trích đoạn phim 'Mùa hoa tìm lại'

Không áp lực phải vượt qua Lan cave trong 'Quỳnh búp bê'

- Vào vai Lệ trong 'Mùa hoa tìm lại', Hương có bị áp lực phải vượt qua vai Lan cave trong 'Quỳnh búp bê' cách đây 3 năm không?

Áp lực thì không vì tôi cũng đã làm nhiều vai, nhiều phim nên cũng đã có bản lĩnh nhất định. Nếu áp lực khi nhận vai sẽ không tự tin để diễn hay được. Còn chuyện có vượt qua được vai Lan hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kịch bản, đường dây vai diễn, drama trong phim. Vai Lan quá hay rồi và có phân khúc diễn rất bật nhưng Lệ trong Mùa hoa tìm lại lại kiểu khác nên khó so sánh. Tuy nhiên tôi lại thích vai Lệ hơn vì nhiều màu sắc hơn Lan.

Thanh Hương với tạo hình nhân vật Lệ - vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp.

Nhân vật Lan ngay từ đầu diễn đã là một tông tính cách xuyên suốt rồi nhưng Lệ lại xoay liên tục, mạnh mẽ với những người cần mạnh mẽ, yếu đuối với bản thân và đứng trước chuyện tình cảm vẫn như các cô gái bình thường khác... Nếu nói thích vai nào hơn tôi chọn Lệ dù vai Lan dễ ăn điểm hơn. Nhưng cũng không thể nói trước được điều gì vì phim mới phát sóng được vài tập, còn rất nhiều chuyện phía sau.

- Với bạn đây có phải là vai khó?

Khó chứ chị! Thà nó rõ ràng tính cách như Lan dễ hơn nhiều. Thực ra tôi vào vai Lan mệt về sức chứ không phải nghĩ ngợi nhiều còn vai này quá mệt luôn vì tính cách của Lệ bản chất đã khác người. Trong kịch bản xây dựng hình ảnh của Lệ khác lắm và chúng tôi đã thay đổi hết khi đóng phim.

Khi đọc kịch bản, ban đầu tôi thấy Lệ là một người rất hám tiền. Nhưng nói thật là tôi nghĩ nếu diễn ra chất như vậy thì không có gì để lấy cảm tình của khán giả. Do vậy tôi và đạo diễn Minh Trí đã ngồi lại bàn bạc và phải hỏi ý kiến biên kịch để thay đổi kịch bản một chút với mong muốn làm phim thì cũng phải có giá trị nhân văn trong đó.

Ví dụ Lan trong Quỳnh búp bê ban đầu không phải là người tốt nhưng về sau lại được khán giả thương vì cô ấy đã cứu gia đình. Tôi cũng muốn vai Lệ như vậy, đến cuối mà không có lý do để nhân vật làm điều xấu thì không thể khuất phục khán giả. Bản thân tôi cũng phải bảo vệ nhân vật của mình và thuyết phục đạo diễn Vũ Minh Trí rồi bàn bạc với các chị biên kịch để sửa cho nhân vật đời hơn.

Thanh Hương cùng đạo diễn Vũ Minh Trí và diễn viên Duy Hưng hậu trường một cảnh quay.

Tôi cũng nghĩ khi xem khán giả chắc chắn có sự so sánh Lệ với Lan và tôi đã làm rất khác rồi. Tuy nhiên vì hai nhân vật đó đều là Thanh Hương thủ vai nên không thể làm khác 100%, chỉ làm theo cảm nhận của diễn viên. Lúc đầu tôi cũng vừa làm vừa lo nhưng giờ tôi nghĩ mình đã đi đúng hướng. Tôi nghĩ mình liều khi dám thay đổi tính cách nhân vật. Nếu khán giả hiểu sẽ rất thương vai diễn.

Có những ngày tôi khóc nhiều quá đến mức mắt sưng

- Đóng nhiều phim liên tục nhưng toàn đóng vai phụ, lần đầu đóng vai chính trong phim dài tập thế này có gây sức ép với Hương?

Tôi cũng hơi khớp vì đang quen đóng vai phụ, dù có dài cũng không đến mức ngày nào cũng đi quay. Đóng vai chính có nghĩa là nhân vật xuất hiện xuyên suốt phim, ngày nào cũng đi quay mà Lệ là một vai nặng kinh khủng. Có những ngày tôi khóc nhiều quá đến mức mắt sưng, đạo diễn nói phải cho nghỉ mấy tiếng lấy đá chườm cho dịu đi rồi mới quay tiếp. Nói chung rất mệt mỏi. Do là vai nữ chính đầu tiên trong khi vai Lan để lại cái bóng quá lớn nên tôi cũng áp lực không biết có vượt qua được không. Nhưng tôi tự thấy mình cũng là người chăm chỉ và dễ vượt qua những lúc yếu đuối nên nghĩ đến cả một ê kíp cố gắng như vậy nên cũng vượt qua.

Thanh Hương trước đó đảm nhiệm một vai nhỏ trong 'Hướng dương ngược nắng'.

Đây là lần đầu tiên tôi làm phim cùng đạo diễn Vũ Minh Trí nên không biết anh làm việc ra sao. Thêm nữa phim chưa phát mà đã bị chê ỏng chê eo, chê dàn diễn viên không hot, rồi thế này thì có gì mà xem. Phim Hướng dương ngược nắng đang được khán giả yêu quý vừa kết thúc nên cũng tạo áp lực cho tôi cũng như cả đoàn phim do Mùa hoa tìm lại phát sóng ngay sau đó. Nhưng rồi tất cả mọi người ngồi lại nói với nhau rằng mình cứ cố gắng làm hết sức đi, nếu hết sức rồi mà không hay thì phải chịu còn nếu chưa phát sóng không có quyền được gục ngã.

Tất cả các bạn phải cố từ vai phụ, từ Anh Đức đến Huyền Thạch. Chưa kể thêm một áp lực nữa từ anh Duy Khoa, người đã lâu rồi không làm phim. Anh đóng nam chính mà tôi và anh Khoa chưa từng làm việc với nhau, rồi anh ấy lại là ca sĩ nữa không biết thế nào. Chúng tôi phải diễn cùng nhau nhiều mà tôi lại rất quan trọng bạn diễn, nếu không tung hứng với nhau được rất là khó. Do vậy khi đóng phim này tôi cũng rất áp lực. Chưa kể thời gian đó tôi vừa quay Hướng dương ngược nắng vừa quay Mùa hoa tìm lại nên liên tục phải lái xe đến bối cảnh xa ở Thạch Thất, Bắc Ninh....

Thanh Hương diễn nhiều cảnh tâm lý nặng.

- Có cảnh nào đến thời điểm này quá trình quay khiến Hương bị ám ảnh, mệt mỏi, mất sức mà nghĩ tới giờ vẫn sợ?

Đó chính là cảnh Lệ say mới phát sóng nhưng thực ra quá trình diễn khủng khiếp hơn. Hôm đó tôi xin đạo diễn cho mình uống thật vì đoạn đó phải say diễn mới vào do nhân vật vừa cười vừa khóc. Anh Trí nói cảnh có gì đâu, tôi tập trung diễn là được. Sau đó tôi phải nhờ riêng người trong đoàn mua chui để trốn uống. Lúc đó tôi uống phải chục lon và có say thật. Hôm đó chính Duy Hưng (vai Đồng - PV) cũng vào uống cùng tôi. Chúng tôi ở ngoài chơi thân nên có cảnh đinh của ai thì hỗ trợ để đẩy nhau lên. Đoàn này chúng tôi rất thân nhau và bàn bạc với nhau rất nhiều. Còn nhiều cảnh nữa do chưa phát sóng nên tôi không dám chia sẻ gì thêm vì sợ lộ kịch bản.

Tôi đã dừng nhận quảng cáo

- Mùa hoa tìm lại lên sóng vào thời điểm rất nhiều nghệ sĩ quảng cáo hàng trên mạng bị nhắc tên trong đó có Thanh Hương liên quan đến một số sản phẩm không đảm bảo khiến phim gặp không ít chỉ trích. Bạn có muốn nói gì về việc này?

Vấn đề này một số báo có hỏi nhưng tôi không trả lời vì còn nghĩ đến ê kíp nữa nên xin phép không chia sẻ vì phim đang phát sóng. Tuy nhiên có một điều tôi muốn chia sẻ là từ lúc làm phim này tôi không nhận bất cứ quảng cáo nào. Tôi nghĩ đây là trách nhiệm tôi cần phải làm cho đoàn phim, nhất là một phim đang chiếu trên sóng giờ vàng.

Tôi cũng có đọc được một số phản hồi của khán giả rằng họ không thích hình ảnh của tôi khi làm quảng cáo. Và lúc đó tôi nghĩ mình cần phải làm một điều gì đó để không vì cá nhân mình mà ảnh hưởng đến đoàn phim. Do vậy từ lúc quay là tôi đã không nhận quảng cáo nữa rồi. Có thể sau này tôi sẽ nhận quảng cáo nhưng là khi phim đã kết thúc phát sóng. Bởi tôi không muốn một bộ phim nhận ý kiến trái chiều về việc riêng tư của mình nữa. Mong khán giả xem phim chỉ cảm nhận về vai diễn và về phim. Tôi đã dừng hết quảng cáo, thậm chí trả lại hết tiền cho các bạn trót lỡ book tôi rồi. Tôi vào đọc và thấy mình phải tôn trọng khán giả, đặc biệt là tôn trọng ê kíp của mình nữa.

Thanh Hương trong một cảnh phim 'Mùa hoa tìm lại'.

Mỹ Anh