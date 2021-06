"Khi đọc bình luận của một khán giả: “Con gái mà chân mày rậm, lại còn mập nhìn gớm quá” nước mắt tôi lăn dài. Tôi áp lực và nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc ai...", Thiện Nhân kể.

Thiện Nhân hẹn gặp VietNamNet trong một quán cà phê nhỏ gần nhà mình ở quận 6 (TP.HCM). 6 năm kể từ khi đăng quang The Voice Kids, cô bé với gương mặt bụ bẫm, dáng vẻ rụt rè ngày nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và tự tin.

Tôi già giặn hơn nhiều so với bạn bè!

Chia sẻ với VietNamNet, Thiện Nhân kể cô vừa hoàn thành xong năm học đầu tiên tại Nhạc viện TP.HCM. Nữ ca sĩ hiện dành thời gian học thêm tiếng Anh, luyện thanh và đọc sách trong những ngày giãn cách xã hội.

Thiện Nhân ra dáng thiếu nữ ở tuổi 19.

Tuổi 19, Thiện Nhân tự nhận mình già dặn và suy nghĩ nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Cô ý thức rõ sự xô bồ và hào nhoáng của showbiz nên cố gắng giữ mình tâm thế lạc quan khi làm nghề. “Xa nhà từ nhỏ, tôi luôn ý thức mình phải độc lập và chủ động với cuộc sống. Là con gái, đôi lúc cũng nhạy cảm, nhưng tự buồn, tự khóc rồi lại thôi”, nữ ca sĩ kể.

Suốt những năm học phổ thông đến khi lên đại học, cô vẫn duy trì niềm đam mê ca hát. Giọng ca 10X thường tham gia những đêm nhạc mang âm hưởng dân ca Nam bộ và bolero. Việc đi hát không chỉ giúp Thiện Nhân thêm dày dạn kinh nghiệm mà còn có thu nhập để trang trải cuộc sống tại thành phố.

Thiện Nhân hiện theo học tại Nhạc viện TP.HCM.

Nữ ca sĩ may mắn vì được anh chị đồng nghiệp và bầu show yêu thương nên có show diễn đều đặn. Những dịp cuối tuần hay lễ Tết, cô nhận lời biểu diễn để giao lưu khán giả. Cát-xê đi hát đủ để Thiện Nhân chi trả học phí, một số khoản sinh hoạt và gửi về quê cho bố mẹ.

Đam mê ca hát song Thiện Nhân xác định việc học ưu tiên hàng đầu. Nữ ca sĩ hiện đang theo học Thanh nhạc ở Nhạc Viện - ngôi trường cô yêu thích và ước mơ từ bé. Cô tin việc được đào tạo bài bản sẽ khiến mình tự tin hơn trên con đường âm nhạc lâu dài sau này.

7 năm kể từ sau The Voice Kids, cuộc sống Thiện Nhân có không ít thay đổi. Nữ ca sĩ kể năm tháng theo đuổi con đường nghệ thuật nhìn lại luôn có những thứ được và mất. Giọng ca đến từ Bình Định đôi lúc cảm thấy thiệt thòi vì không được hồn nhiên, vô tư như bạn bè đồng trang lứa nhưng bù lại hạnh phúc với những gì mình chọn.

“Lúc trước, tôi hay so sánh các bạn được thoải mái vui chơi, không sợ xét nét, bắt bẻ, còn mình phải để ý cách nói chuyện, đi đứng. Giờ đây, tôi nhận ra phải chấp nhận những điều đó khi theo đuổi đam mê, để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Càng lớn tôi càng biết cách mở lòng, trở nên vui tươi, tạo nên nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Tôi nghĩ ai rồi cũng lớn và thích nghi với hình ảnh mới của mình", nữ ca sĩ bày tỏ.

Từng trầm cảm với những lời chê bai cân nặng

Nổi tiếng sớm, hào quang showbiz khiến bạn gặp áp lực ra sao? Thiện Nhân cho rằng cô buộc phải trưởng thành và thích nghi với cuộc sống độc lập khi phải xa gia đình, bố mẹ từ nhỏ. Nữ ca sĩ cũng từng có quãng thời gian thu mình vì không quen với sự soi xét của dư luận.

Nữ ca sĩ từng áp lực, trầm cảm vì cân nặng.

Do cơ dịa dễ lên cân, Thiện Nhân có thời điểm nặng đến 65kg. Những bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của cô vì thế nhận không ít bình luận tiêu cực.

“Ban đầu, tôi khóc nhiều vì những chỉ trích của mọi người. Khi đọc bình luận của một khán giả: “con gái mà chân mày rậm, lại còn mập nhìn gớm quá” nước mắt tôi lăn dài. Tôi áp lực và nhốt mình trong phòng, không muốn tiếp xúc ai. Tuy nhiên, nhờ anh trai và gia đình động viên tôi cố gắng bỏ suy nghĩ tiêu cực. Giờ với những bình luận đả kích, tôi cũng sẽ lặng lẽ lướt qua mà không đáp trả”.

Nữ ca sĩ lý giải việc tăng cân do khoảng thời gian học nội trú, ăn đêm nhiều nên không kiểm soát cân nặng. Đến khi ý thức, cô cật lực tập thể thao và ăn kiêng theo chế độ.

Theo Thiện Nhân, làm ca sĩ ngoài giọng hát hay phải giữ ngoại hình xinh xắn cũng là một lợi thế. Tuy nhiên, cô chỉ cố gắng chỉn chu trong ăn mặc, sắc vóc và chắc chắn sẽ không có chuyện can thiệp dao kéo.

Thiện Nhân trưởng thành, tự lập khi sống xa cha mẹ từ nhỏ.

Thiện Nhân hiện sống cùng người anh trai. Cách vài tháng, cha mẹ cô lại vào thăm các con. Vào dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán, Thiện Nhân về quê quây quần cùng gia đình. Mỗi ngày, cô đều đặn gọi về cho bố mẹ hỏi thăm, chia sẻ những buồn vui của cuộc sống, ca hát. Với nữ ca sĩ, niềm vui được nghe giọng nói, tiếng cười của bố mẹ giúp cô có thêm động lực cuộc sống.

7 năm vào showbiz, nữ ca sĩ cũng may mắn khi con đường sự nghiệp khá suôn sẻ. Cô nhận được sự hỗ trợ từ ca sĩ Cẩm Ly - người thầy dìu dắt cô từ những ngày chập chững ca hát. Nữ ca sĩ nói cả hai cô trò luôn dành tình cảm, sự quý mến như hai mẹ con. Từ công việc, cuộc sống đến những vấn đề riêng tư, cô thoải mái tâm tình và nhận lại những lời khuyên chân thành từ Cẩm Ly.

Nữ ca sĩ được vợ chồng Cẩm Ly - Minh Vy dìu dắt trong nghệ thuật.

“Cả cô Cẩm Ly và chú Minh Vy đều rất yêu thương tôi. Họ lo lắng, quan tâm nhưng nghiêm khắc, nói một là một, hai là hai. Một điều họ dạy tôi luôn ghi khắc là hãy cứ là chính mình trong âm nhạc. Nếu sản phẩm thực sự hay thì không cần quảng cáo cũng sẽ tự thành hit. Đến giờ cô chú vẫn là hai người quan trọng trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi”, Thiện Nhân cho hay.

Cũng như nhiều giọng ca nhí khác, Thiện Nhân đang trong giai đoạn định hướng sự nghiệp ca hát ở tuổi trưởng thành. Nữ ca sĩ tự ý thức con đường mình đi lặng lẽ song cô có niềm tin sẽ tạo được dấu ấn với tài năng và sự nỗ lực. Ngoài nhạc Bolero, trữ tình, cô muốn thử thách bản thân ở nhiều thể loại khác trong tương lai.

“Tôi sẽ cố gắng, để khi đi đến cuối con đường, tự nhìn lại xem mình là ai và mình có được những gì. Nghệ thuật là hoạt động đường dài, là đam mê của mình nên tôi sẽ cố gắng cân bằng mọi thứ”.

MV 'Nhớ quê' của Thiện Nhân

browser not support iframe.

Thiện Nhân sinh năm 2002 tại Bình Định, là quán quân The Voice Kids mùa thứ hai. Sau khi đăng quang, cô bé chuyển vào Sài Gòn sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Cô được vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly giúp đỡ, thực hiện một số MV trong giai đoạn đầu sự nghiệp.



Thiện Nhân từng đoạt giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca, quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như Vùng lá me may, Duyên phận, Chuyện đêm mưa...

