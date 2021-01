Thiều Bảo Trâm sở hữu ngoại hình xinh đẹp, gợi cảm. Nữ ca sĩ từng tâm sự đôi chân dài thon gọn chính là điểm cô tự tin nhất trên cơ thể.

Thiều Bảo Trâm sinh năm 1994 ở Thanh Hóa. Gia đình nữ ca sĩ có 4 chị em gái nhưng chỉ có Thiều Bảo Trang và cô theo đuổi con đường nghệ thuật. Thiều Bảo Trâm nhanh chóng tạo được ấn tượng riêng khi còn là sinh viên.

Trước khi hoạt động solo, Thiều Bảo Trâm cùng chị gái Thiều Bảo Trang thành lập nhóm nhạc Bee.T nhưng không có quá nhiều ấn tượng. Năm 2017, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi tham gia cuộc thi The Remix mà không có chị gái đồng hành, mở đầu con đường solo. Trước đó, nhóm Bee.T của chị em cô không gây được tiếng vang dù có nhạc sĩ Phương Uyên hậu thuẫn.

Năm 2020, Thiều Bảo Trâm năng nổ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang. Dù chưa bứt phá trong âm nhạc, cô là gương mặt triển vọng, đa năng và có một số lượng fan khá lớn. Ngoài ngoại hình xinh đẹp, cô còn được đánh giá có kỹ năng trình diễn tốt, gu thời trang đa dạng, cá tính.

Trong đời thường, Thiều Bảo Trâm có phong cách thời trang đa dạng khi thường thay đổi giữa hình tượng sexy, gợi cảm với trẻ trung, năng động tùy vào hoàn cảnh xuất hiện. Về phong cách thời trang, giọng ca sinh năm 1994 thích trang phục ôm sát.

Thiều Bảo Trâm nhận nhiều lời nhận xét so sánh với Lisa (thành viên nhóm Black Pink). Nhiều khán giả cho rằng cô có ngoại hình giống em út của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc. Nữ ca sĩ 26 tuổi nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Cô thừa nhận là fan của Black Pink và có kiểu tóc sáng màu. Theo Thiều Bảo Trâm, đó có thể là lý do khiến fan so sánh cô với Lisa.

Về đời tư, Thiều Bảo Trâm được thực sự chú ý khi được biết đến là “người tình tin đồn” của Sơn Tùng M-TP dù cả 2 chưa từng lên tiếng xác nhận. Cả hai đã được cho là nảy sinh tình cảm ở trong vài năm trước khi Sơn Tùng M-TP chưa thực sự được đình đám.

Không chỉ mặc đồ đôi, đeo phụ kiện đôi, Sơn Tùng còn được nhiều người cho là chung thủy khi nhiều năm qua chỉ theo dõi một cô gái Việt duy nhất là Thiều Bảo Trâm trên mạng xã hội.

Là "bạn gái tin đồn" của Sơn Tùng M-TP, Thiều Bảo Trâm cũng từng gặp nhiều áp lực từ người hâm mộ của nam ca sĩ. Sau nhiều năm, khi giữ được hình tượng sạch và chứng tỏ lối sống không ồn ào, phô trương, Thiều Bảo Trâm dần chinh phục được tình cảm của khán giả. Dù không công khai nhưng chuyện tình của cặp đôi luôn được khán giả ủng hộ.

MV 'Một mình có buồn không" - Thiều Bảo Trâm

T.K