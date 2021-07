"Ở phần 2, Khánh Thy có tính sở hữu cao. Cô ấy sẽ làm mọi cách để gìn giữ những những gì mình đã có và có thêm nhiều thứ khác mà cô ấy muốn”, Thu Quỳnh tiết lộ.

Thu Quỳnh trong trích đoạn phim Hương vị tình thân

Tôi và Khánh Thy khác nhau đến 95%

- Kết thúc phần 1, nhân vật Khánh Thy của bạn đã dần lộ tính cách phản diện với những âm mưu, thủ đoạn và ích kỷ. Sự rõ ràng, nhất quán này của nhân vật có phải là điều bạn mong muốn?

Đúng là như vậy. Ở phần 2, cuộc đời Thy đã bước sang giai đoạn khác, cô ấy có gia đình riêng và sự lựa chọn của mình nên tính sở hữu rất cao. Vì thế Thy sẽ tìm mọi cách để gìn giữ những gì đã có và có thêm nhiều thứ mà cô ấy muốn. Sự thống nhất về tính cách, cảm xúc này của Khánh Thy không chỉ là mong muốn của tôi mà nó còn phù hợp với diễn biến tâm lý của nhân vật, của bộ phim.

- Bạn cũng sẽ bị ném đá và nhận phản ứng tiêu cực hơn cho vai diễn của mình. Bạn có chuẩn bị tâm lý cho điều đó?

Tôi đã lường trước được và quen với việc đó từ đầu phim tới giờ rồi, tôi đang giàu lắm và xây được rất nhiều biệt thự rồi đấy. Tôi không quan tâm và bị cuốn theo làn sóng chỉ trích, công kích hay tiêu cực đâu. Tôi đón nhận mọi ý kiến khen chê của khán giả dưới góc độ chia sẻ, xây dựng để chỉnh sửa, sáng tạo cho nhân vật tốt hơn.

- Khánh Thy và Thu Quỳnh có nhiều điểm giống nhau?

Khánh Thy và tôi khác nhau đến 95%. Một phần làm cho vai diễn Khánh Thy trở nên khó vì không có điểm nào chung giữa tôi và cô ấy cả. Tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn, quan sát và lượm nhặt những nét tính cách của những người xung quanh đưa vào Khánh Thy, biến những cái của họ thành của mình và sáng tạo để Khánh Thy có những nét riêng so những vai diễn trước đây. Thật sự nhân vật Khánh Thy làm tôi rất vất vả và gặp không ít áp lực.

Bạn có tin Khánh Thy ở phần 2 sẽ là vai diễn lột xác trong nghiệp diễn xuất của mình hay còn chờ đợi một vai diễn nào khác?

Tôi nghĩ để có một vai diễn để đời hay lột xác không phải dễ dàng. Có những người nghệ sĩ đến khi về hưu họ mới có được một vai diễn để đời dù họ diễn rất tốt, là người nổi tiếng. Tôi cảm thấy may mắn khi được hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.

Tôi đã có My Sói và chị Thu Huệ trong lòng khán giả vậy thì những vai diễn sau có để lại ấn tượng hay không cần có thời gian. Và nếu coi My Sói là vai diễn lột xác, để đời thì nó đến khi tôi tròn 30 tuổi, đó cũng là dấu mốc khá sớm. Làm nghệ thuật không thể lúc nào cũng có được vai diễn để đời cả. Quan trọng nhất khi hóa thân vào bất kể nhân vật nào hãy luôn dành tâm huyết, sống trọn với vai diễn đó và đừng phụ nó.

- Mạnh Trường hay Anh Vũ là nam diễn viên bạn muốn kết hợp để thành cặp đôi lãng mạn, ăn ý trong những dự án phim sắp tới?

Tôi đã có cơ hội đóng cặp với anh Mạnh Trường từ thời chúng tôi còn học chung trường ĐH sân khấu điện ảnh. Còn việc mong muốn đóng với nam diễn viên nào đó không chỉ ở khía cạnh mình yêu quý người ta ở ngoài đời hay vì anh ấy rất đẹp trai, lãng mạn mà quan trọng hai người diễn xuất có ăn ý, có những thăng hoa trong cảm xúc hay không. Tôi vẫn đang trên con đường tìm kiếm bạn diễn như thế. Người đó không nhất thiết là Mạnh Trường hay Anh Vũ mà có thể là một nam diễn viên khác thì sao?

Thu Quỳnh và Anh Vũ lần đầu đóng cặp trên phim.

Tôi chưa từng đính hôn

- Trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, cho đến bây giờ vẫn thấy Thu Quỳnh tràn đầy năng lượng, vẫn luôn trẻ trung và xinh đẹp. Bí quyết gì để bạn có được những điều đó?

Đó là vì tôi có một gia đình với bố, mẹ, em trai và bạn Be: mọi người đều rất vui vẻ. Khi tôi trở về nhà lúc nào cũng nhiều tiếng cười và chia sẻ với nhau. Nhà tôi từ ngày xưa đã sống như vậy rồi. Tôi sinh hoạt tại Nhà hát Tuổi Trẻ, nơi tôi xem là ngôi nhà thứ hai của mình với tập thể anh chị em nghệ sĩ yêu thương nhau.

- Nhưng cuộc sống làm mẹ đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng đối với người phụ nữ?

Có khó khăn nhưng với tôi đó lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Được nhìn bạn Be lớn lên mỗi ngày, là người mẹ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi vui hơn vì thấy con trai ngoan, hiểu chuyện và hay cười. Từ nhỏ cho đến bây giờ đã 6 tuổi, Be chưa bao giờ tỏ thái độ ghét hay không thích cái gì đó một cách gay gắt. Đối với ai Be cũng rất niềm nở, hòa đồng.

- Thu Quỳnh bận rộn, bạn đã phải sắp xếp như thế nào để bù đắp cho con?

Tôi dành thời gian ở bên con, trò chuyện và làm bạn với con bất cứ lúc nào rảnh rỗi. May mắn hơn nữa là tôi có ông bà ngoại đã nghỉ hưu nên hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc nuôi, chăm sóc Be. Ông bày bạn ấy luyện chữ còn bà lo lắng cho Be từng bữa ăn, giấc ngủ khi tôi đi công tác xa. Be thiệt thòi hơn các bạn khác khi bố mẹ không sống chung cùng nhau đã lâu. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng nên những năm tháng đầu của con tôi muốn viết lên đó những điều tốt đẹp, tích cực, những niềm vui. Tôi ưu tiên phát triển cho Be về thể chất và tinh thần, tôn trọng và lắng nghe mọi sở thích, cảm xúc của con.

- Be có bộc lộ khả năng gì đặc biệt?

Tôi thấy Be có năng khiếu về nghệ thuật đặc biệt là âm nhạc. Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, tôi đã thấy bạn ấy cực nhạy với âm thanh rồi. Hiện tại tôi đang cho con học nhảy hiphop, Be cũng thích chơi ghi ta và có năng khiếu về bộ môn này.

Thu Quỳnh bên bố và con trai.

- Có thông tin bạn từng đính hôn với bạn trai?

Tôi và bạn trai đã chia tay, chúng tôi chưa từng đính hôn.

- Một người xinh đẹp, tài năng và nổi tiếng như Thu Quỳnh hẳn có rất nhiều quý ông vây quanh. Nhưng bạn vẫn chưa chịu gắn bó với một ai. Vì chưa tìm được người phù hợp hay…?

Tôi có thấy ai đâu nhỉ và cũng không biết người đàn ông thế nào là hợp với mình. Với tôi bây giờ, chuyện yêu đương không còn quá quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của mình nữa, và việc đi tìm hay lựa chọn một người đàn ông phù hợp tôi cũng không để ý tới. Nếu đã không có thì có tìm cũng chẳng thấy đâu.

- Phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để dựa vào, một người đàn ông ông để chở che và mình tin tưởng, bạn có từng nghĩ đến chuyện đi bước nữa?

Thật sự tôi thấy cuộc sống của mình như hiện tại là hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ vì thế mà khó để cần chăng. Những lúc khó khăn luôn có những cánh tay sẵn sàng giơ ra để giúp đỡ mình, những lúc mệt mỏi hay buồn có nhiều bờ vai của bạn bè, của gia đình, của bạn Be để tôi dựa vào và sẻ chia. Với tôi như thế là đủ rồi!

Hương Hồ