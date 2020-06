Khi Thu Thủy dự thi Hoa hậu năm 1994 cũng là lúc cô thi đỗ vào ba trường đại học nhưng Thủy đã chọn trường ĐH Ngoại giao. Thu Thủy nói cô muốn trở thành một nữ đại sứ.

Thời gian gần đây, tôi thấy hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đưa nhiều hình ảnh cô luyện tập thể hình lên mạng xã hội với những động tác mà tôi nghĩ là rất khó, phải kiên trì, nghị lực mới làm được. Thu Thủy còn tham gia trên đường chạy bộ với nhiều người mà theo cô là để được “hưởng sự tích cực ở người khác".

Nhớ hôm cùng hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trả lời phỏng vấn ở Đài truyền hình Thông tấn, tôi bảo: "Chắc em đang thực hành ý tưởng 'một tâm hồn mạnh khỏe, chỉ có thể ở trong một cơ thể khỏe mạnh", Thủy cười.

Hoa hậu Thu Thuỷ là người rất chăm rèn luyện thể thao từ yoga cho đến chạy bộ.

Khi bộ phim Người khác do hoa hậu Nguyễn Thu Thủy biên kịch và dẫn chuyện được báo chí đánh giá cao, lọt vào top 3 bộ phim hay nhất liên hoan phim quốc tế VNIFF, tôi bỗng nhớ lại những gì mà tôi biết về người đẹp này. Đó là hoa hậu thông minh, dám sống hết mình, dám dấn thân, dám trải nghiệm, dám chịu đựng để vượt qua những lúc tưởng như không thể vượt qua để vươn lên trở thành chính mình, để mình được là mình.

Nguyễn Thu Thủy đăng quang Hoa hậu trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc lần thứ 4 (1994) do báo Tiền Phong tổ chức. Sau đêm chung kết, có một người phụ nữ tự giới thiệu là mẹ của Thu Thủy đến bắt tay tôi và nói lời cảm ơn. Tôi hơi ngờ ngợ vì hình như mình đã gặp ở đâu rồi, hỏi ra mới biết đó là Chu Bích Thu.

Chu Bích Thu học khoa Văn ĐH Tổng hợp Hà Nội, trước tôi một năm. Thời còn là sinh viên, hai năm cuối học ở Mễ Trì, khoa Văn thường tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ. Chu Bích Thu và Thái Thịnh (em ca sĩ Vũ Dậu) vẫn thường múa đôi với nhau.

Hoa hậu Thu Thuỷ đăng quang năm 1994. Ảnh: Lê Quang Châu.

Tôi đâu có ngờ cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tóc tết bím làm đôi dài gần tới gót chân ngày ấy lại là mẹ của Hoa hậu. Có lẽ Thu Thủy giống bố nhiều hơn. Bố Thủy, ông Nguyễn Văn Lợi to cao và có nước da ngăm đen. Lúc Thủy đăng quang, ông đang là giáo sư, tiến sĩ làm việc ở Viện Ngôn ngữ học nhưng trước đây cũng từng là sinh viên khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Chu Bích Thu cũng là Tiến sĩ Ngôn ngữ học, chuyên về từ điển.



Cũng như Bích Phương, Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Thu Thủy, họ là con nhà nòi, bố mẹ đều là những nhà khoa học, đều là trí thức, cán bộ nghiên cứu nhiều năm. Khi Thu Thủy dự thi Hoa hậu, cũng là lúc cô thi đỗ vào ba trường đại học nhưng Thủy đã chọn trường ĐH Ngoại giao. Trả lời câu hỏi của ban giám khảo về mong ước của mình, Thu Thủy nói rằng cô muốn trở thành một nữ đại sứ. Thế nhưng cuộc đời đâu phải là phương trình lập sẵn.



Tôi bỗng nhớ lần đọc trên báo bài viết giới thiệu bộ phim Người khác, một bộ phim tài liệu do hoa hậu Thu Thủy biên kịch và dẫn chuyện đã được gửi đi dự liên hoan phim quốc tế và lọt vào top 3 phim hay nhất của VNIFF. Bài báo có đoạn viết: "Thủy bỏ ngoại giao, đi học marketing, rồi về nước lấy chồng, sinh con, kinh doanh, nối tiếp chữ nghĩa từ người bố là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, Thủy viết văn …”.



Còn nhớ cách đây mấy năm, tôi đã đến công ty của Thủy để phỏng vấn cô trên con đường lập nghiệp. Công ty của Thủy lúc đó có mặt ở khắp Bắc, Trung, Nam với các spa với trên 100 nhân viên. Đang ăn nên làm ra ấy vậy mà Thủy lại đã chuyển hướng, thu hẹp kinh doanh. Thủy tâm sự: "Việc quyết định thu nhỏ kinh doanh và làm thêm nhiều việc khác mà em đang dấn thân như hiện nay, rất nhiều người coi đó là dại dột, điên rồ …”.



Nhưng, như vậy mới là Thu Thủy - một cô gái mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám trải nghiệm, sống hết mình, một hoa hậu “dấn thân” trong sự vô thường của cuộc đời. Rồi Thu Thủy viết gì đó trên mạng, dư luận lại rào lên khen, chê, nhiều tờ báo còn điện phỏng vấn tôi, rằng hoa hậu mà như vậy à?...

Thủy hồi tưởng lại khi cô có ý định dự thi hoa hậu, bà con họ hàng có ý không muốn cô dự thi. Thời đó, thi hoa hậu còn xa lạ với người Việt Nam, chưa được nhiều người đồng tình, ủng hộ. Nhưng bố cô đã nói: "Con cháu mình có hư hỏng không là do bản lĩnh của nó. Gia đình mình phải rèn giũa cho con bản lĩnh cứng rắn để những thứ ngoại lai không tác động vào còn hơn là cấm đoán".

Thu Thuỷ nói sau này mỗi lần vấp váp, mỗi lần đứng trước những lựa chọn, những lần tưởng như buông tay chấp nhận sa ngã cô thường nhớ lại câu nói đó. "Ba mươi đêm nằm trong bệnh viện chăm sóc bố (ông 10 lần phải mổ tim), ngủ trên ghế chứng kiến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, em đã thay đổi rất nhiều… Trước đây đối với em cuộc sống là những đỉnh cao liên miên chinh phục. Em trẻ, đẹp, có danh tiếng, có kiến thức, có tham vọng. Em đã nghĩ rằng không có điều gì mình muốn mà không làm được”, Thủy bộc bạch.

Tôi đã có một chuyến đi hơn nửa tháng qua 7 sân bay, 14 lần máy bay lên xuống, qua 3 nước với chiều dài là nửa vòng trái đất với Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Khi chúng tôi xuống sân bay Kennedy ở New York (Mỹ), trời khá lạnh, tôi phải khoác áo lông, đội mũ lông trùm kín đầu nhưng Thu Thủy vẫn mặc chiếc váy ngắn với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Cả đoàn đi, ai cũng phục Thu Thủy vì sức khỏe dẻo dai và nghị lực của cô.

Hàng trăm bức ảnh Hoa hậu Thu Thủy đội vương miện đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Thu Thủy mặc áo dài màu hoàng yến, bị vây kín với dòng người đủ các màu da. Thu Thủy ký phía dưới tấm ảnh của mình rồi trao tặng cho từng người. Mấy trăm bức ảnh Thủy mang theo đã tặng hết mà dòng người vẫn xếp hàng dài. Chúng tôi đành phải xin lỗi những người hâm mộ hoa hậu Việt Nam ở ngay trên đất Mỹ.

Thu Thuỷ trong một chuyến du lịch.

Lúc chúng tôi ngồi đợi máy bay lên thẳng để đi mấy vòng trên TP.New York ngắm nhìn tượng Nữ thần Tự do và những tòa nhà cao chọc trời, Thu Thủy có vẻ bồn chồn. Biết trong đoàn có Hoa hậu Việt Nam, người chỉ huy cho đổi máy bay, điều tới chiếc máy bay lên thẳng rộng hơn, mới hơn. “Ưu tiên Hoa hậu Việt Nam”, anh ta nói.

Tôi cũng đã nhiều lần đi máy bay lên thẳng song chưa bao giờ thấy mệt như lần ấy. Anh chàng phi công trẻ hình như hứng khởi vì có hoa hậu ngồi trên máy bay của mình nên nhào lộn, luồn lách qua những tòa nhà cao, khi bay qua tượng Nữ thần Tự do, anh ta còn nghiêng hẳn máy bay cho chúng tôi chụp ảnh. Mọi người đều sợ thót tim nhưng hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vẫn nói cười như không.



Khi đến trước cổng Nhà Trắng, anh em trong đoàn cũng khá mệt, Thủy vẫn hào hứng chỉ cho tôi xem những pho tượng được bố trí phía trong hàng rào Nhà Trắng. “Những pho tượng đang hát”, cô nói. Quả thực từ các pho tượng những nhà bác học, những chính khách nổi tiếng này đang phát ra những điệu nhạc êm ái, hình như là nhạc khúc đồng quê. Có lẽ trong các pho tượng kia có gắn các loa phóng thanh.

Ở tuổi 44, Hoa hậu Thu Thuỷ vẫn đẹp.



Đến quận Cam – nơi người Việt Nam sống nhiều nhất, chúng tôi vào siêu thị Phúc – Lộc – Thọ, trung tâm buôn bán lớn của mấy chục vạn người Việt đang sống. Thu Thủy đi tìm mua quà cho bố mẹ, em trai và cả ông ngoại thì phải. Ở đây giá cả rẻ hơn rất nhiều so với những thành phố khác trên đất Mỹ. Tôi hỏi Thủy đã mua được gì, cô khoe: “Em đã mua cho bố một bộ complet rất đẹp ở New York”. Tôi hơi ngạc nhiên, complet mua ở siêu thị New York đắt lắm mà, phải hàng trăm đô chứ chẳng chơi. Em chịu chơi thật”, tôi bảo, Thủy chỉ cười. Thủy có cá tính rõ nét, thích những gì mạnh mẽ. Ở New York, trên tầng 160 của tòa nhà cao nhất, chúng tôi đi tìm mua những bức tượng nữ thần Tự do bằng đồng mang về làm kỷ niệm.



Khi đến tòa nhà trụ sở của Liên hiệp quốc, chúng tôi đang ngẩn ra ngắm nhìn màu cờ của các nước với những vật thể tượng trưng lạ lẫm ở đây, Thủy đã chạy đến bên tôi bảo rằng có một khẩu đại bác bị uốn cong nòng ở trước sân. Khẩu đại bác bị uốn cong nòng tượng trưng cho ý tưởng hòa bình của Liên hợp quốc được làm bằng thép xanh đen. Tôi sờ vào nòng súng và cảm thấy lạnh ngắt ở đầu ngón tay. Từ ngày đó, tôi đã nhận ra một Thu Thủy năng động, mạnh mẽ và ưa khám phá …



Hiện Hoa hậu Thu Thủy sống một mình với hai người con, một trai, một gái đang tuổi trưởng thành. Có lần cô chia sẻ với tôi đang làm dự án về bảo vệ môi trường. Tôi tin một cô gái bản lĩnh như Thuỷ sẽ chinh phục những điều mình muốn...

Nhà thơ Dương Kỳ Anh